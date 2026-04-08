Že petič v sezoni: kdo bo uspešnejši tokrat, Barca ali Atletico?

Barcelona, 08. 04. 2026 17.07 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Atletico Madrid - Barcelona

Zvečer sta na sporedu še zadnji uvodni tekmi četrtfinala prestižne Lige prvakov. Barcelona bo pred domačimi navijači gostila madridski Atletico. Ekipi sta se v letošnji sezoni sestali že štirikrat, tri zmage je vpisala Blaugrana, Colchonerosi pa so slavili na obračunu kraljevega pokala in se posledično uvrstili v veliki finale. Kdo bo slavil nocoj? Odgovor boste dobili na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30. V studiu bo naši Sanji Modrić družbo delal Andrej Razdrh.

UEFA LP: Barcelona - Atletico Madrid
FOTO: VOYO

Med španskima velikanoma v letošnji sezoni ni več skrivnosti. Barca in Atletico sta se dvakrat udarila v španskem prvenstvu, obe tekmi je z izidom 2:1 dobila Blaugrana. V soboto so v španski prestolnici Katalonci prišli do izjemno pomembnih treh točk v lovu za naslovom državnih prvakov, na vrhu imajo zdaj že visokih sedem točk prednosti pred večnim tekmecem iz bele strani Madrida. Po veliki zmagi na Wandi Metropolitano je v javnosti veliko pozornosti požela reakcija mladega Lamina Yamala, ki se triumfa ni prav posebej veselil.

Preberi še Narobe svet? Barca prišla do odločilne prednosti pred Realom, Yamal pa besen kot ris

Katalonski čudežni deček se je med srečanjem sprl s trenerjem vratarjev Josejem Ramonom de la Fuentejem, ki je 18-letniku očital sebičnost in preveliko željo po zadetku. Jasno je, da je Yamal največje katalonsko orožje, od katerega bo na obeh srečanjih veliko odvisno. Krilni napadalec ima za sabo izjemno sezono tudi po svojih izredno visokih standardih. Tudi zaradi tega je bil strateg Barcelone Hansi Flick prizanesljiv do mladega bisera: "V mislih moramo imeti, da je Lamine star 18 let. Je izjemen igralec, vsi vemo, česa je sposoben, še vedno pa je izjemno mlad. Včasih na določene stvari reagira na specifičen način, je čustven človek, to je popolnoma v redu. Pri takšnih letih smo vsi delali napake, vedno ga bom branil in mu nudil podporo." Yamalova hladnokrvnost bo ključnega pomena v luči tega, da bo v primeru prejetega rumenega kartona manjkal na povratni tekmi.

Hansi Flick in Lamine Yamal
FOTO: Profimedia

Nemški trener se zaveda izziva, ki čaka njegove varovance. Atleti so kljub slabši formi v državnem prvenstvu vedno nevarni v Evropi, kjer so jo Kataloncem v preteklosti že zagodli. "Atletico je kot oreh trda ekipa. Imajo odličen pristop, so intenzivni in polni fantastičnih posameznikov. Zato bo zelo zapleteno, veliko čustev bo prisotnih. Zelo pomembno bo, da bomo od prve minute zbrani, saj prostora za napake ni."

Madridčani in Katalonci so se v preteklosti dvakrat že sestali v četrtfinalih Lige prvakov. Udarili so se v sezonah 2013/14 in 2015/16, v obeh primerih so bili uspešnejši Atleti. Nogometni privrženci še vedno pomnijo neverjeten zadetek Diega Ribasa leta 2014, ki je s pravo bombo premagal vratarja Joseja Pinta.

Jan Oblak
FOTO: Profimedia

Možnosti Atletica se bodo zagotovo povečale, če bo med vratnicama stal Jan Oblak. Slovenski vratar je zaradi težav s kolki izpustil zadnje štiri tekme. Škofjeloška hobotnica se je pred današnjim spektaklom vrnila na trening, kar je za madridske privržence zagotovo spodbudna informacija. Juan Musso se je izkazal za dostojno zamenjavo, a se ne more primerjati z Oblakovimi izkušnjami in kakovostjo.

Vse tekme do konca sezone bodo imele poseben čustven naboj tudi zaradi slovesa Antoina Griezmanna, ki bo po koncu zapustil špansko prestolnico. Francoz je rdeče-beli dres nosil deset let, letos pa ima še zadnjo priložnost za osvojitev Lige prvakov. Pred derbijem na Camp Nouu se je s čustvenim govorom Griezmannu poklonil trener Atletov Diego Simeone: "Antoina smatram za dobrega prijatelja. Zelo sem mu hvaležen za vso trdo delo, ki ga je pokazal v vseh teh letih. Če nam bo dano, bomo odigrali še pet tekem v Evropi."

Diego Simeone in Antoine Griezmann
FOTO: Profimedia

Že peto srečanje med Katalonci in Madridčani v letošnji sezoni si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Kot vedno smo vam pripravili bogat studijski del. Tekmo bosta za vas pospremila naša voditeljica Sanja Modrić in selektor slovenske mladinske reprezentance Andrej Razdrh. Začnemo ob 20.30.

Trener Bayerna Vincent Kompany se zaveda, da je delo šele na pol končano

bibaleze
Portal
Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Portal
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
vizita
Portal
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
Portal
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
moskisvet
Portal
Umrla cenjena slovenska novinarka in avtorica
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
voyo
Portal
Komar
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
