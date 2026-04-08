Že petič v sezoni: kdo bo uspešnejši tokrat, Barca ali Atletico?

Med španskima velikanoma v letošnji sezoni ni več skrivnosti. Barca in Atletico sta se dvakrat udarila v španskem prvenstvu, obe tekmi je z izidom 2:1 dobila Blaugrana. V soboto so v španski prestolnici Katalonci prišli do izjemno pomembnih treh točk v lovu za naslovom državnih prvakov, na vrhu imajo zdaj že visokih sedem točk prednosti pred večnim tekmecem iz bele strani Madrida. Po veliki zmagi na Wandi Metropolitano je v javnosti veliko pozornosti požela reakcija mladega Lamina Yamala, ki se triumfa ni prav posebej veselil.

Katalonski čudežni deček se je med srečanjem sprl s trenerjem vratarjev Josejem Ramonom de la Fuentejem, ki je 18-letniku očital sebičnost in preveliko željo po zadetku. Jasno je, da je Yamal največje katalonsko orožje, od katerega bo na obeh srečanjih veliko odvisno. Krilni napadalec ima za sabo izjemno sezono tudi po svojih izredno visokih standardih. Tudi zaradi tega je bil strateg Barcelone Hansi Flick prizanesljiv do mladega bisera: "V mislih moramo imeti, da je Lamine star 18 let. Je izjemen igralec, vsi vemo, česa je sposoben, še vedno pa je izjemno mlad. Včasih na določene stvari reagira na specifičen način, je čustven človek, to je popolnoma v redu. Pri takšnih letih smo vsi delali napake, vedno ga bom branil in mu nudil podporo." Yamalova hladnokrvnost bo ključnega pomena v luči tega, da bo v primeru prejetega rumenega kartona manjkal na povratni tekmi.

Nemški trener se zaveda izziva, ki čaka njegove varovance. Atleti so kljub slabši formi v državnem prvenstvu vedno nevarni v Evropi, kjer so jo Kataloncem v preteklosti že zagodli. "Atletico je kot oreh trda ekipa. Imajo odličen pristop, so intenzivni in polni fantastičnih posameznikov. Zato bo zelo zapleteno, veliko čustev bo prisotnih. Zelo pomembno bo, da bomo od prve minute zbrani, saj prostora za napake ni." Madridčani in Katalonci so se v preteklosti dvakrat že sestali v četrtfinalih Lige prvakov. Udarili so se v sezonah 2013/14 in 2015/16, v obeh primerih so bili uspešnejši Atleti. Nogometni privrženci še vedno pomnijo neverjeten zadetek Diega Ribasa leta 2014, ki je s pravo bombo premagal vratarja Joseja Pinta.

Možnosti Atletica se bodo zagotovo povečale, če bo med vratnicama stal Jan Oblak. Slovenski vratar je zaradi težav s kolki izpustil zadnje štiri tekme. Škofjeloška hobotnica se je pred današnjim spektaklom vrnila na trening, kar je za madridske privržence zagotovo spodbudna informacija. Juan Musso se je izkazal za dostojno zamenjavo, a se ne more primerjati z Oblakovimi izkušnjami in kakovostjo. Vse tekme do konca sezone bodo imele poseben čustven naboj tudi zaradi slovesa Antoina Griezmanna, ki bo po koncu zapustil špansko prestolnico. Francoz je rdeče-beli dres nosil deset let, letos pa ima še zadnjo priložnost za osvojitev Lige prvakov. Pred derbijem na Camp Nouu se je s čustvenim govorom Griezmannu poklonil trener Atletov Diego Simeone: "Antoina smatram za dobrega prijatelja. Zelo sem mu hvaležen za vso trdo delo, ki ga je pokazal v vseh teh letih. Če nam bo dano, bomo odigrali še pet tekem v Evropi."

