Kapetan Celja o Armencih: Gre za precej dinamično ekipo

Vse slovenske nogometne klube, ki se torej borijo za nastop v Konferenčni ligi, čaka ta četrtek prva tekma playoffa. Vsi bodo iskali dobro izhodišče pred povratnimi obračuni na domačih tleh in seveda pred domačimi navijači. V četrtek, 29. avgusta, tako Celjane, kot pravijo, čaka ena najpomembnejših tekem sezone. Varovanci Alberta Riere so prepričani, da lahko preskočijo še zadnjo oviro na tej poti, kapetan David Zec tako: "Mislim, da so se na tekmi proti Olimpiji že videle neke ideje igre, ki jo trener zahteva in hoče. Mislim, da nam gre sedaj veliko bolje."

Po tem, ko so izpadli iz igre za nastop v Ligi prvakov in Ligi Evropa, se optimizem v ekipo znova vrača. "Imeli smo že dve zaključni žogici, da si to Evropo nekako že prej priborimo, toda sedaj je brez zveze gledati nazaj. Kar je, je, sedaj se je treba fokusirati naprej in moči usmeriti v Pyunik. In seveda, da si zagotovimo igranje v Konferenčni ligi."