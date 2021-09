Zgodilo se je prvič v zgodovini: Barcelona brez udarca v okvir vrat

Bavarci so povedli v 33. minuti z golom Thomasa Müllerja, prednost pa podvojili v 56. minuti, ko je zadel Robert Lewandowski. Ta je tako zadel na vsaki od 18 Bayernovih tekem od 15. februarja dalje. Poljak je nato premoč Bavarcev kronal še v 85. minuti za 3:0. "Na prvi tekmi brez Lionela Messija v kadru je Barcelona pokazala vse svoje slabosti. Če se po jutru dan pozna, potem blaugrano čaka zahtevno obdobje in zelo nepredvidljiva sezona. Malo je dobrega pokazala Barca proti Bayernu," je "opazil" katalonski El Mundo deportivo, ki je opazil predvsem to, da katalonski ponos na celi tekmi niti enkrat ni sprožil strela v okvir vrat. "Nezaslišano, to pove vse. Barcelona je le še bleda senca ekipe izpred nekaj let," je kritičen katalonski športni časnik. Tudi izjave po tekmi, ki so prihajale iz katalonskega tabora niso ponujale optimizma med armado Barcinih navijačev. Trener Ronald Koeman je skušal biti realen, a gotovo njegove besede ne umirjajo jeze in občutka nemoči med pristaše blaugrane. "Bayern je, vsaj v tem trenutku, veliko boljša ekipa od Barcelone," je hitel z razlago in opravičevanjem nemoči na Camp Nouu nizozemski strateg na klopi katalonskega ponosa. "Zaenkrat obstaja velika razlika med igralci Bayerna in Barce. V glavnem v tekmečev prid, to je treba priznati. Igralcem ne morem ničesar očitati, imamo takšen kader, kot ga imamo." Koeman je vseeno prepričan, da ima ta "rooster" lepo prihodnost. "V ekipi imamo kopico mladih igralcev, kis e čez noč ne bodo razvili potreben je seveda čas. Toda čez dve-tri leta bodo odlični in utegnejo pisati velike stvari. Pot je trnova, a verjamem vanjo," pomirja Koeman.