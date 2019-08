Zgodovinsko: Uefin superpokal prvič v rokah sodnice

Francozinja Stephanie Frappartbo na obračunu evropskega superpokala sodila kot prva glavna sodnica v zgodovini finalnih tekem moških tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa). Slaba dva tedna pred spopadom Liverpoola in Chelseaja v Istanbulu je torej že jasno, da bo obračun prvaka Lige prvakov in osvajalca Lige Evropa zgodovinski ne le zaradi prvega povsem angleškega obračuna za Uefin superpokal, temveč tudi zaradi francoske sodnice.

Stranski sodnici bosta njena rojakinja Manuela Nicolosi in Irka Michelle O'Neal, četrti sodnik pa bo izkušeni Turek Cüneyt Cakir. Frappartova je že sodila v finalu letošnjega svetovnega prvenstva za ženske, kjer so Američanke premagale Nizozemke, aprila pa je spisala zgodovino na tekmah moške francoske prve lige, kjer je kot prva ženska dobila priložnost na obračunu Amiensa in Strasbourga. V Ligue 1 so jo za sezono 2019/20 uvrstili na stalni seznam delivcev pravic.

