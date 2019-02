'Zidan ima točno tri pogoje, da pride k Chelseaju'

Da je prihodnost 60-letnega Maurizija Sarrija v Chelseaju milo rečeno nepredvidljiva in je njegov trenerski stolček že nekaj časa kar majav, ni nič novega. Novo je to, da londonski klub ni preveč skrival, da se je medtem že pogovarjal s francoskim strokovnjakom Zinedinom Zidanom o morebitnem prihodu k Chelseaju po koncu te sezone. Še več, otoški mediji so širši javnosti že zaupali, kateri so osnovni pogoji, ki jih je Zidan postavil, da pride v London. "Francoz je upravi modrih postavil tri natančno določene pogoje. Prvi je verjetno najvažnejši in to je ostanek Edena Hazarda v klubu. Drugi je znesek v višini 200 milijonov evrov, kolikor naj bi se potrošilo za poletne okrepitve in tretji je tudi kadrovsko obarvan, da bi Zidan imel povsem proste roke pri izbiri igralcev, da v klub ne bi prišel nihče brez njegovega predhodnega dovoljenja. Posledično tudi iz kluba naj ne bi nihče odšel, ne da bi Francoz prej prižgal zeleno luč," so izčrpni angleški mediji, ki komentirajo Zidanove pogoje Chelseaju kot zelo natančne in zahtevne ter da v njih ni prav nič možnosti za kompromis.