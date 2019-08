Zidane: Bale in James sta igralca Reala in nanju 100% računam

" James Rodriguez in Gareth Bale sta člana našega projekta in bosta v kadru na začetku uradnega dela sezone. Nanju računam 100%, sta nogometaša Reala ," je zbrane novinarje po porazu po izvajanju enajstmetrovk na prijateljski tekmi proti Romi na olimpijskem stadionu v največjem italijanskem mestu nagovoril Zinedine Zidane , ki je bolj kot o tekmi moral odgovarjati na kadrovska vprašanja. Da bi se izognil poglobljenim vprašanjem radovednih novinarjev, je temo odprl kar sam. "Registrirana sta za sezono in vse je mogoče. Toliko o tem," je še dodal Francoz, ki ima v pripravljalnem delu obilo težav z igro in tudi rezultati.

Španski in tudi svetovni mediji ves čas veselo pišejo, da je za galaktiki najslabše obdobje v zgodovini. Zaenkrat so španski mediji še dokaj prizanesljivi. Veliko manj bodo po uradnem začetku sezone. Seveda, če bodo rezultati še naprej pod pričakovanji. V nasprotnem pa bodo vsi skupaj hitro pozabili, da je Realv poletnem času serijsko izgubljal in za nameček običajno prejemal veliko število golov. "Gareth Baleje v tiste pol ure tekme proti Romi dokazal, da je še vedno izjemen. Zabil je gol in bil ves čas zelo viden. Pravzaprav je bil kar najboljši posameznik galaktikov," piše madridska Marca, ki poudarja, da bi ob takšnih in podobnih predstavah Gareth Bale spet lahko hitro osvoji madridska srca in naenkrat spet dobil pomembnejšo vlogo v ekipi. "Vloga napadalca mu očitno zelo ustreza. Odlično je izkoristil ponujeno priložnost in sedaj Zidana čakajo (sladke) skrbi, ko mu bo iskal primerno minutažo," zaključuje Marca.