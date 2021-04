Zidane: Dovolj je vprašanj o Superligi, zanimata me le Liga prvakov in Chelsea

Nov spodrsljaj v Primeri Division, Real je na domači tekmi proti Betisu iz Seville dosegel le piškavi remi (0:0), je galaktikom pomeni korak nazaj v boju za naslov španskega prvaka, kjer tudi branijo lovoriko. V taboru belega baleta so slabšo predstavo in izgubljeni dragoceni točki opravičevali s slabšim pristopom, saj naj bi v glavah prav vsi že imeli zgolj in samo polfinalni spopad Lige prvakov proti Chelseaju. Madridčani bodo prvo poglavje odigrali doma, kjer si želijo zmago brez prejetega gola. Slednje še posebej ... " Proti Betisu bi, navkljub slabši igri, morali zmagati. Imeli smo priložnosti za to, a bili premalo koncentrirani v zaključku. Izgovor ne smemo imeti, opravičil ne bomo iskali. Izgubili smo dve točki v boju za naslov prvaka, kjer pa vseeno še nismo v izgubljenem položaju ," se je v pogovoru za AS uzrl na tekmo španskega prvenstva trener Reala Zinedine Zidane in nemudoma prejel vprašanje o Superligi. " Nehajte že s tem. To v tem trenutku ni aktualno. Če smo zaradi vseh teh stvari okoli Superlige izgubili kompas na igrišču? Ne bi rekel. To prav gotovo ni vzrok za izgubljeni točki proti Betisu ," je prepričan Zidane, ki trdi, da so vprašanja okoli Superlige, kjer je prav njegov predsednik Florentino Perez v glavni vlogi filma, način da se ekipa spravi v "nemirno stanje". " Ne potrebujemo tega. Pustite Superligo prosim, nas v tem trenutku zanima zgolj polfinale LP in pa končnica prvenstva. Povsod smo v igri ," je za AS opazil 48-letni Francoz na klopi španskih prvakov in pozornost sedme sile skušal povsem usmeriti na polfinalni dvoboj z Londončani.

"Zdi se mi, da so v tem trenutku ena manj zaželenih nasprotnikov v Evropi. So odlično organizirani, prejemajo zelo malo golov in so učinkoviti v igri na rezultat. Proti Portu morda niso blesteli na povratni tekmi, a so znali tekmo pripeljati v svojo korist," opozarja Zidane, ki zelo spoštuje trenerja Chelseaja Thomasa Tuchla. "Mislim, da je ekipo spravil na precej višji nivo. Odlično rotira igralce in so za to fazo sezone vidno sveži, kar je v tako natrpanem urniku obveznosti lahko tudi odločilno," je prepričan Zidane, ki upa, da zdravstveni karton ekipe ne bo drastično vplival na učinek njegove ekipe. "Že celo sezono se ubadamo s poškodbami in podobnimi težavami. Če bi bili vsaj malo bolj kompletni, bi bili naši rezultati še boljši. A to je del našega športa. Na srečo imamo širok kader in ne bojim se, da bi zaradi tega odigrali slabšo tekmo. Tako ali tako bomo že zaradi velikega motiva leteli po igrišču. Prav to pričakujem, željo in motiv na najvišji ravni. In ko smo takšni, smo zelo nevarni. A pozor, pričakujem najbolj zahtevno tekmo v tej sezoni," poudarja Zizou, ki ni želel govoriti o "idealnem rezultatu" pred povratno tekmo. "Lepo bi bilo zmagati. Krasno bi bilo odigrati tekmo brez prejetega gola, a odločitev bo vendarle padla na povratni tekmi. Upam le, da bomo odigrali dobro tekmo. Od tu naprej bo vse lažje."