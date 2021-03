Zidane pred tekmo z Atalanto podvomil o prihodnosti pri Realu

"To je res kot finale. Če želimo napredovati, bomo morali odigrati izvrstno tekmo, saj so zelo močni,"je o torkovih tekmecih povedal Zidane. Benzema je dodal: "Dobro igrajo, so disciplinirani. A igrali bomo s svojo idejo, svoj gibljivi nogomet, hitro igro. Težko bo, a v tekmo moramo z željo po zmagi, da vsem pokažemo, da smo lahko v igri za najvišja mesta. Če sem pošten, ne vem, ali je letos sploh kdo favorit. V današnjem nogometu vidimo, kako velike ekipe izgubljajo z manjšimi. Vsaka ekipa, če v to verjame, lahko pride do finala. Mi smo še živi in lahko smo še boljši. Ne strinjam pa se z ocenami, da je španski nogomet izgubil v primerjavi s tekmeci."