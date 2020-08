Kdo bo v Manchestru potegnil krajšo, Zidane ali Guardiola?

City je še pred koronsko krizo na prvi tekmi osmine finala gostoval v Madridu in slavil na stadionu Santiago Bernabeu z 2:1 že precej oddaljenega februarja, tako da imajo varovanci trenerja Pepa Guardiole prednost pred tokratno tekmo, ki jo bodo gostili na Etihadu. Prestižno tekmo bo zaznamoval tudi taktični boj dveh vrhunskih trenerjev, že omenjenega Katalonca na klopi Cityja in Zinedina Zidana na klopi Reala. Francoz se je uspešno vrnil med galaktike in v Madrid znova pripeljal naslov španskega prvaka, sedaj ga čaka nov izziv v Ligi prvakov. Manchester City letos ni uspel v Premier League osvojiti naslova, saj je bil v tej sezoni izjemen Liverpool, ki je bil neulovljiv.

Končno se, po dolgem premoru, vrača tudi nogometna Liga prvakov. V pospešenem ritmu bodo odigrane izločilne tekme, četrtfinalne vozovnice so si že zagotovili Atletico Madrid, Leipzig, Atalanta in PSG, ostali si jo morajo še priboriti. Danes je na sporedu tekma med Manchester Cityjem in madridskim Realom, zmagovalec tega dvoboja se bo v četrtfinalu pomeril z zmagovalcem tekme Lyon - Juventus.

V obeh moštvih bodo manjkali nekateri pomembni nogometaši, najbolj je bilo zanimivo dogajanje pri Realu, saj je Zidane s seznama za tekmo prečrtal Garetha Bala , trener galaktikov je nato le suho pokomentiral, da "Bale ni želel igrati" in dodal, "vse ostalo bo ostalo med nama. " Zidane bo tudi brez kaznovanega kapetana Sergia Ramosa , a ima dovolj "orožij", da ulovi rezultatski zaostanek (na prvi tekmi je za Real gol dosegel Isco , za goste pa Gabriel Jesus in K evin De Bruyne ). "Morali bomo odigrati vrhunsko tekmo, imamo dobro moštvo in svoje prednosti, zato razmišljamo le o napredovanju, " je dejal Zidane, mož, ki je z galaktiki trikrat zapored osvojil pokal Lige prvakov (2016–2018). Poleg tega na tribunah ne bo navijačev Cityja, kar je lahko tudi pomemben dejavnik. "Smo na Cityjevem terenu, vendar je Liga prvakov stvar čustev in to znajo dodati navijači. To je lahko pomemben dejavnik," j e izpostavil nogometaš Reala Rafael Varane .

Tekmo Manchester Cityja in Real Madrida lahko spremljate danes na Kanalu A in VOYO (začetek prenosa ob 20.30), v soboto, 8. avgusta, pa se bo ob isti uri začel prenos povratnega dvoboja Lige prvakov med Barcelono in Napolijem.

Pred Cityjem je pomembna naloga in vse sile bodo usmerili v Ligo prvakov, saj so najdlje prišli do polfinala, dlje pa ne. "Pogovarjali smo se o tem, kako jih lahko premagamo. To je naš cilj, želimo vsiliti naš stil igre in jo prenesti tja, kjer bodo "trpeli", kjer lahko prevlada naša kvaliteta," je dejal Guardiola,ki se dobro zaveda, da bodo odločale malenkosti. Ne bo mogel računati na Sergia Aguera, a ima dober občutek: "Imam občutek, da smo pripravljeni pokazati dobro tekmo in zmagti. To je moj občutek, smo pripravljeni."

Se pa dobro zaveda, da si ne smejo dovoliti napak v obrambi. "Bolj moteč je način, kako smo dobivali gole. Ko je tekmec briljanten in naredi dobro akcijo, jim moramo to priznati. A veliko je bilo situacij in golov, ki jih ne bi smelo biti. Temu se moramo izogniti. Delanje napak v tem tekmovanju te lahko drago stane."Guardiola namreč dobro ve, da težav v napadu ni (City je v Premier League na domačem igrišču po premoru v povprečju dosegal po tri gole na tekmo), temveč bo odločilno, kako se bodo branili.

Predvideni enajsterici (kot so ju predvideli na uradni strani Uefe):

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Jesus, Sterling

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Eder Militao, Mendy; Casemiro, Kroos; Modrić, Hazard, Vinicius; Benzema