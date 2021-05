Kroos pred tekmo v Londonu: Preden kaj osvojiš, moraš trpeti

Toni Kroosje bil član Bayerna, ki je leta 2012 boleče izgubil domači finale proti Chelseaju, ki je v svojem drugem velikem finalu takrat osvojil težko pričakovani prvi naslov v Ligi prvakov. Enajstmetrovka Didierja Drogbaja, zadel je tudi za izenačenje v rednem delu tekme, je poskrbela za veliko slavje v modrem delu angleške prestolnice, kamor Reala kljub bogati zgodovini še ni zaneslo.

"Preden kaj osvojiš, moraš trpeti, to je jasno,"je na torkovi novinarski konferenci o spominih na leto 2012 in dejstvu, da lahko zdaj osvoji že svoj peti naslov v Ligi prvakov, povedal Kroos. "Vemo, da v ekipnem smislu to ni bilo preveč mirno in 'udobno' leto, a smo to prebrodili, spopadli smo se s številnimi poškodbami. Smo v maju in osvojimo lahko še dve tekmovanji. Kar se je zgodilo, se je zgodilo, zdaj smo tu, to je tekma, pred katero spet številni govorijo, če smo utrujeni ali načeti, toda to je nekaj običajnega, to je le tekma ... Dali pa bomo vse od sebe,"je nadaljeval.

'Znamo se tudi braniti'

Real ni odigral dobrega prvega polčasa prve tekme v Madridu, je prepričan Kroos, bo pa nadaljevanje tekme, v katerem je Real izničil zaostanek in si prek svojega prvega strelca Karima Benzemaja priigral končnih 1:1, kažipot za dvoboj v Londonu.

"V prvem polčasu prve tekme nismo dobro pritiskali, težko je igrati tako, saj je to igra na njihov mlin, ko lahko izkoristijo hitrost napadalcev. Nato nam je uspelo bolje nadzirati vse skupaj. Bili smo kompaktnejši z žogo. Tudi braniti se znamo dobro, to je pomembno, ko moraš izločiti takšno ekipo. Moramo si ustvariti nekaj več kot na prvi tekmi, a tega smo sposobni. Ni dvoma, da bomo motivirani, da bomo dali vse od sebe za napredovanje v finale,"meni Kroos.