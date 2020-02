ZIdane iskreno o Hazardovi poškodbi: Ne vem, če bo letos še zaigral

"Nisem na položaju, da bi lahko ocenil, ali bo potrebna operacija. V klubu imamo kvalificirane ljudi, ki se na te zadeve spoznajo. Vse, kar vam lahko povem, je, kako se Eden ( Hazard , op. a.) počuti. Želi si vrniti čim hitreje, a vprašanje, kdaj bo do tega prišlo. Vse skupaj ga zelo frustrira, saj je skušal prispevati svoj delež k ekipnemu uspehu, a mu je znova zagodla poškodba. To je zanj zelo zahtevno obdobje, zato je pomembno, da razmišlja čim bolj pozitivno. Ali bo nazaj do konca sezone? Ne vem,"je na novinarski konferenci pred sredino tekmo Lige prvakov razkril Zinedine Zidane .

'Zame ni dvoma, Pep je najboljši'

"To bo dvoboj med Realom in Manchester Cityjem, in ne med Zidanom in Guardiolo. Večkrat sem že dejal, da je Guardiola najboljši trener na svetu, saj je to že ničkolikokrat dokazal. Najprej pri Barceloni, nato pri Bayernu in sedaj še v Manchestru. Veliko je dobrih trenerjev, a zame osebno je najboljši prav on. Ko je bil še trener pri Bayernu, sva nekaj dni preživela skupaj. Veliko sva govorila in bil je zelo odprt, iskren ter pripravljen pomagati. Nanj imam lepe spomine,"je španskega kolega na klopi meščanov hvalil legendarni Zizou.

Real Madrid je v zadnjih dveh prvenstvenih tekmah doživel dva spodrsljaja. Najprej je doma le remiziral s Celto iz Viga, minuli vikend pa je doživel nepričakovan poraz proti Levanteju, poleg tega pa je tam ostal brez Hazarda. A Zidane kljub vsemu pravi, da nima razlogov za skrb: "Dve slabi tekmi ne pomenita ničesar. Ne bojimo se obračuna. Navijače želimo narediti ponosne."