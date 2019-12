Zidane ne bo 'policist': Igralci so dovolj stari, da vedo, kaj morajo početi

V zadnjem času so se mediji veliko ukvarjali z Garethom Balom in njegovo osredotočenostjo in zavzetostjo za igranje golfa, ki je "silila" celo pred nogometne obveznosti. Večinoma so mu oporekali, da raje razmišlja, kako bo odigral kakšno golf partijo, kot pa, kako se bo izkazal v dresu belega baleta. Dolgo ni bil prva izbira trenerja Zinedina Zidana, ki ga je v udarno enajsterico postavil po doglem času šele v zadnjem krogu La Lige, pa še to predvsem zaradi poškodb. Tako je bil do Valižana pred kratkim kritičen tudi nekdanji nogometaš Reala Predrag "Peđa" Mijatović:"Prva stvar, na katero misli je Wales, nato golf in šele nato Real Madrid."Mijatović je glede Walesa mislil predvsem na reprezentančni dres, saj je bil Bale vedno zelo zavzet, kar se tiče igranja v državni reprezentanci.