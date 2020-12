Zidane ne razmišlja o odstopu: V takšnih situacijah moraš biti potrpežljiv

"Ne razmišljam o odstopu. To bi bilo nesmiselno," je namigovanja medijev, da bo kmalu postal bivši, že na začetku novinarske konference po tekmi zanikal Zinedine Zidane . "Smo v slabem nizu rezultatov, a moramo nadaljevati. Tekma je bila za nas kot finale, nanjo smo se dobro pripravili, a žoga preprosto ni želela v mrežo. V zadnjem krogu moramo zmagati in nato videti, kako se bo razpletlo," je nadaljeval legendarni Zizou.

"Pokazati moramo ponos in karakter"

"Zaslužili smo si zmagati, za kar smo imeli lepe priložnosti, a jih nismo izkoristili. V naši igri ne vidim težav. Veliko stvari nam dobro uspeva, le v napadu moramo biti boljši. Če bi zadeli prvi, bi nam bilo bistveno lažje," je francoski strateg odgovoril na očitke, da z varovanci goji neprepoznaven slog nogometa, ki ne prinaša rezultatov.

Madridčani morajo tako v zadnjem krogu doma zagotovo premagati Borussio Mönchengladbach, če še želijo upati na napredovanje. A ta naloga nikakor ne bo enostavna, nemški predstavnik namreč po petih krogih vodi z osmimi točkami. Prva tekma med Borussio M. in Realom pa se je končala z 2:2. "Optimističen sem. Smo v zahtevni situaciji, v kateri moramo pokazati ponos in karakter. Verjeti moramo, da nam lahko uspe. Če bo borba prava, bo rezultat prišel. V to sem prepričan," je novinarsko konferenco zaključil tokrat razočarani Zidane.