Zidane: Ne razmišljam o tem, da je moja služba pod vprašajem

Identičen izkupiček je imel Real Madrid sicer tudi v prejšnji sezoni Lige prvakov, ki jo je začel s prepričljivim porazom proti Paris Saint-Germainu v Parizu (3:0) in domačim remijem s Club Bruggejem (2:2). Iz skupine so se nato 13-kratni osvajalci evropskega naslova prebili že pred zadnjim krogom, a tokrat jih po milanskem Interju, Šahtarju iz Donecka in Borussii iz Mönchengladbacha čaka še precej težje delo.

Po porazu s Šahtarjem v Madridu (2:3) in prigaranemu remiju v Mönchengladbachu (2:2), kjer so se Španci z goloma v zadnjih minutah rešili poraza, je Real na dnu skupine B z eno osvojeno točko.

'Razmišljam pozitivno'

"Ne, o tem ne razmišljam," je na novinarski konferenci na vprašanje, ali je v igri tudi njegova služba, pred obračunom z Interjem dejal Realov trener Zinedine Zidane. "Razmišljam pozitivno. Razmišljam o jutrišnji tekmi. Srečo imamo, da lahko jutri igramo v Ligi prvakov. Samo na to se osredotočamo. Vse ostalo je neizbežno, vse, kar lahko storimo, je, da se dobro pripravimo in damo vse od sebe."

Zidane je z Realom osvojil tri zaporedne naslove v Ligi prvakov med letoma 2016 in 2018, nato pa za nekaj mesecev zapustil krmilo članskega moštva, kjer sta ga neuspešno poskušala naslediti Julen Lopeteguiin Santiago Solari. Vse od Zidanovega povratka Real v Evropi ne beleži pretirano bleščečih rezultatov. Poleg bolečega uvoda v prejšnjo sezono velja omeniti tudi dva poraza v letošnjih izločilnih bojih proti Manchester Cityju. To je bilo sicer prvič, da se je Zidane kot glavni trener z Realom poslovil v tekmah na izpadanje.

Tudi letos želijo naslov

"Ne vem. Vsak ima lahko svoje mnenje," je na vprašanje, ali je Real zdaj manj prepričljiv na evropski sceni, odvrnil Zidane. "Lani nismo osvojili Lige prvakov. Reči se spreminjajo, a vedno si želimo osvojiti naslov. Igralci imajo to v svojih glavah."

Morebitni pohod do evropskega prestola bo močno odvisen od prebuditve najodmevnejše okrepitve zadnjih sezon, Belgijca Edena Hazarda, ki je skupaj s Karimom Benzemajemin Marcom Asensiomod prve minute zaigral šele prvič po prihodu iz Chelseaja. Asensio in predvsem Hazard sta imela v zadnjih mesecih oziroma letih težave s poškodbami, sta pa zablestela v nedavni zmagi nad Huesco (4:1) v tednu, ko so se med strelce vpisali tako Benzema kot nekdanja zvezdnika Realovega napada "BBC" Cristiano Ronaldo(zdaj Juventus) in Gareth Bale(Tottenham).

'To moštvo lahko marsikaj osvoji'

"Igralci, ki so tukaj, želijo vedno spisati zgodovino. Vedno si želijo še več. Tem trem igralcem bodo uspele velike reči s to ekipo. To moštvo lahko marsikaj osvoji. Ljudje od zunaj govorijo, da se moramo spremeniti, a po vsakodnevnem delu z njimi vam lahko povem, da si želijo tekmovati in zmagati,"je še povedal Zidane.

Ta si bo želel, da ekipa ne bi ponovila poraznih 13 minut proti Šahtarju, ko so Ukrajinci na stadionu Alfreda Di Stefana kar tri žoge spravili za hrbet vratarja Thibauta Courtoisa. Kapetan Sergio Ramostiste tekme ni odigral zaradi kazni, tokrat pa je Zidanu na voljo.

Izboljšujeta drug drugega

"Res je, da v zadnjem času v Ligi prvakov, ko Sergia ni bilo z nami, ekipa ni bila prava,"je na novinarski konferenci priznal tragični junak letošnje povratne tekme osmine finala z Man. Cityjem, francoski branilec Raphaël Varane. Tudi takrat Ramosa ni bilo na zelenici.

"Sergio prinese ekipi s svojim karakterjem zelo veliko. Ne vem, ali je to naključje ali ne, a brez Sergia v obrambi nismo bili dobri. Moje kakovosti dopolnjujejo njegove. Mislim, da jaz izboljšujem njega, on pa mene. Vse skupaj pa je odvisno od kolektiva,"je še povedal Varane.