Zidane igralcem očital pomanjkanje borbenosti: To je nedopustno

Trener Reala Zinedine Zidane je bil kritičen do svojih varovancev, očital jim je premalo žara v igri in borbenosti: "Bili so boljši od nas v vsakem elementu igre. V napadu, na sredini igrišča, stvar, ki me najbolj skrbi pa je intenzivnost. a takšni tekmi na takšnem tekmovanju je to nedopustno. Težko je zmagati, če tekme ne začneš dobro. Dobri so pri pripravljanju priložnosti in to ni tisto, kar me skrbi, temveč videti moje moštvo brez potrebnega nivoja energije pri moji ekipi na tako visokem nivoju, kot je Liga prvakov. Vedeli smo, da bodo pritisnili na nas, vendar nismo odgovorili primerno niti v enem trenutku. Intenzivnost je najbolj pomembna stvar na igrišču. Lahko imaš najslabšo tekmo, vendar če igraš z energijo, se boriš, dobivaš dvoboje, lahko zmagaš tekmo, mi pa tega nismo storili."

Španski časnik Marca je pri podeljevanju ocen oziroma zvezdic tudi sila kritičen: Zidane, Curtois, Carvajal, Varane, Kroos in Hazard so ostali brez ocene, po eno zvezdico so dobili Militao, Mendy, James, Jovic, Casemiro, Bale, Lucas in Benzema. Pri PSG so najvišje ocene (tri zvezdice) dobili trener Tuchel, Bernat, Sarabia in Di Maria, nihče od igralcev pa ni bil brez ocene.