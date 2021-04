Zidane pred Liverpoolom opozarja: Osredotočanje na eno tekmovanje bi bila napaka

Zinedine Zidane je ob zmagi nad Eibarjem, za katero sta poskrbela Marco Asensioin Karim Benzema, odvodil svojo 250. tekmo na klopi Madridčanov. 251. ga z varovanci čaka že v torek, ko bo v špansko prestolnico prišel Liverpool. V ponovitvi finala Lige prvakov izpred treh sezon, ki ga bomo v živo prenašali na Kanalu A in VOYO, bomo spremljali moštvi, ki v tej sezoni nikakor nista blesteli, a sta v zadnjem času le ujeli pravo formo.

Real se je po seriji zmag v domačem prvenstvu zopet vrnil v boj za naslov prvaka, za vodilnim Atleticom ima ob tekmi več tri točke zaostanka, tudi zato pa Zidane opozarja, da osredotočanje samo na Ligo prvakov ne pride v poštev: "Že celotno sezono poudarjam, da gremo iz tekme v tekmo. Za nami je odlična predstava proti Eibarju, dobro smo jo začeli in jo nato zanesljivo pripeljali do konca. Sedaj pa se moramo čim bolj spočiti, saj nas že v torek čaka naslednji izziv. Vsi vemo, kaj bo na kocki, a ne smemo si privoščiti, da bi se osredotočili zgolj na eno tekmovanje. To bi bila napaka."

Marcelo skrivni Realov adut v preostanku sezone?

"Trenutno nam gre zelo dobro. Seveda so rezultati zelo pomembni, a pomembne so tudi predstave, s katerimi prihajaš do zmag. V obrambi delujemo čvrsto in zbrano. Zopet nismo prejeli zadetka, branili smo se zelo dobro, kar je za nas zelo pomembno. Tokrat smo začeli s tremi v zadnji vrsti (Ferland Mendy, Nacho Fernandez in Eder Militao, op. a.) ter z Marcelom inLucasom Vazquezomna bočnih položajih. Videti je, da vsi točno vedo, zakaj so na igrišču. Veseli me, ker imam igralce, ki lahko na različnih pozicijah prispevajo k našemu uspehu," je na virtualni konferenci po zmagi nad Eibarjem razlagal Zidane.