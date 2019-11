Zidane pred spopadom s PSG: Zaljubljen sem v Mbappeja, toda tokrat bo naš nasprotnik

Pred torkovim spopadom Lige prvakov med Real Madridom in PSG-jem, ki si ga boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO ob 20.30 –, trener Madridčanov Zinedine Zidane ne skriva naklonjenosti do rojaka Kyliana Mbappeja v pariškem dresu.

Zinedine Zidane FOTO: AP

"Že dolgo ga poznam. Zaljubljen sem vanj, prvotno kot oseba. Že je bil tukaj na preizkušnji pred dolgo časa, tako da to ni prvič, da bo tu. Je nasprotnik in več ne morem povedati,"je bil jasenZinedine Zidane, ki je Florentinu Perezu v preteklosti že dal vedeti, da bi si ga želel videti v dresu madridskega Reala. Tudi Mbappe ne skriva naklonjenosti do Reala, za katerega navija že od otroških let.

Na medsebojno naklonjenost bosta tako Zidane kot Mbappe morala pozabiti na torkovi tekmi, saj bosta tekmeca. To poudarja tudi strateg Reala. "V torek bo tu kot nasprotnik, zato me zanima le, kako se bomo nanj pripravili. Vemo, kakšen tip igralca je, kako pomemben je za PSG, zato se moramo dobro pripraviti," je opozoril Francoz. Poleg Mbappeja utegne biti za Real nevarnost tudi Neymar, ki se ga je še to poletje povezovalo (tudi) z Realom. "PSG je zelo dobra ekipa in mislim, da bo to zelo dobra tekma. Od začetka sezone niso veliko grešili, malo so izgubljali v domači ligi. Zagotovo sodijo med boljše ekipe sveta," je opozoril Zidane. To zaenkrat Francozi dokazujejo tudi v Ligi prvakov, saj so v Realovi skupini A prvi z 12 točkami in imajo (za razliko od galaktikov s 7 točkami) že zagotovljeno napredovanje v izločilne boje Lige prvakov MBAPPE "Gre za najpomembnejšo tekmo sezone, saj je naš tekmec zelo močen," je jasen Zidane. "Potrebovali bomo tako srce kot glavo, toda predvsem nogomet," je poetično pristavil francoski strokovnjak, ki se lahko pohvali s tem, da je Real popeljal do treh zaporednih finalov Lige prvakov.

Kylian Mbappe FOTO: AP