Zidane previden v spopad z Liverpoolom: So popolna ekipa

Zidane je pred torkovim spopadom v četrtfinalu Lige prvakov pohvalil rdeče kot "popolno ekipo", lotil pa se je tudi kritikov, ki so po njegovem mnenju prehitro odpisali njegovo ekipo v lovu na evropske in domače naslove. Real in (predvsem) Liverpool sta imela kar nekaj težav v domačem prvenstvu v tej sezoni, a zdaj Real le še za tri točke zaostaja za vodilnim Atletico Madridom v španski Primeri Division, medtem ko se Liverpool z dvema točkama zaostanka za četrtim Chelseajem še bori za prvo četverico, medtem ko je boj za naslov z Manchester Cityjem oziroma Manchester Unitedom že davnaj predal.

Od zadnjega snidenja madridskega Reala in Liverpoola so minila že skoraj tri leta. Zgodilo se je veliko: Real Madrid je sicer še vedno brez Cristiana Ronalda , se pa je na njegovo klop ekspresno hitro vrnil Zinedine Zidane , ki je z varovanci medtem osvojil španski naslov in superpokal. Veliko uspešnejši je bil v tem obdobju na klopi Liverpoola Jürgen Klopp , saj je že leto po porazu z Realom v Kijevu ravno v Madridu proslavljal svoj prvi naslov v Ligi prvakov, ki mu je Liverpool dodal še evropski superpokal ter naslov svetovnega klubskega prvaka. Kronski dragulj tega obdobja je bil vseeno naslov v Premier League, prvi po 30 letih.

Prehitro so jih odpisali

"So popolna ekipa. Nekateri bodo omenjali tri napadalce, res so zelo dobri, a mislim, da so močni in čvrsti kot celota," je na ponedeljkovi novinarski konferenci dejal Zidane."Raje bi se osredotočil na ekipo. Potem pa, da, trije napadalci so res učinkoviti. Morali bomo biti pozorni," je nadaljeval Zidane, čigar služba je bila tudi v tej sezoni večkrat pod vprašajem.

Real se je dolgo časa poigraval z živci navijačev in bi lahko v družbi Šahtarja iz Donecka, Borussie Mönchengladbach in milanskega Interja tudi izpadel že v skupinskem delu, a je po domačem porazu s Šahtarjem (2:3) in prigaranem remiju z Borussio Mönchengladbach (2:2) ekipa le uspela zadihati. Ko je Šahtar uspel slaviti tudi na domači zelenici (2:0), je bil Zidane spet v težavah, a je s prebojem v izločilne boje "preživel", na klopi pa se je obdržal tudi po porazu v polfinalu španskega superpokala proti Athletic Bilbau in sramotnemu slovesu od španskega pokala proti tretjeligašu Alcoyanu.

Na vprašanje, če misli, da so ljudje Real prehitro odpisali, je Zidane dejal: "Da, mislim, da so. Verjamem v mojo ekipo in zaupam vanje, vem, česa so sposobni. A tega ne moremo spremeniti ... Dobra stvar pri tej ekipi in zgodovini tega kluba, je, da se nikoli ne vdamo. Ko je kaj življenja, je tudi upanje, živi pa smo v dveh tekmovanjih."