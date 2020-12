Zidane pred 'dnevom D': Ne bi me presenetilo, če bi me odpustili

Prenos obračuna iz Madrida si boste lahko v sredo, 9. decembra, ogledali samo na Kanalu A in VOYO (ob 20.40). Že v torek, 8. decembra, pa se nam pridružite ob spremljanju dvoboja Barcelone in Juventusa, ko se bosta po večletnem "premoru" vnovič pomerila največja nogometna asa tega tisočletja Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Začnemo ob 20.40, bodite z nami.

Samo zmaga nad Borussio Mönchengladbach madridskemu Realu zagotavlja napredovanje v osmino finala, že v primeru remija bi 13-kratni prvaki potrebovali zmago milanskega Interja nad Šahtarjem iz Donecka. Ukrajinci so z dvema zmagama nad Španci močno "zakuhali" situacijo v skupini B, kjer Realu celo prvič v moderni zgodovini Lige prvakov grozi slovo po skupinskem delu.

Ni skrivnost, da je od razpleta sredinega obračuna močno odvisna tudi prihodnost Zinedina Zidanana klopi Reala. Prvič, leta 2018, po neverjetni tretji zaporedni osvojitvi naslova v Ligi prvakov, je Zidane odšel sam in z odločitvijo šokiral tako svoje delodajalce kot širšo nogometno javnost. Tokrat ima škarje in platno v rokah predsednik Florentino Perez, Zidane pa je na vprašanje na torkovi novinarski konferenci, če bi ga presenetilo, da bi v primeru neuvrstitve v osmino finala izgubil službo, odgovoril pritrdilno.

'Klub bo storil tisto, kar mora storiti'

"Ne bi (bilo presenetljivo, op. a.). Klub bo storil tisto, kar mora storiti, vedno,"je medijem po treningu v klubskem centru Valdebebas povedal Zidane. "Ne razmišljam o tem, razmišljam o jutrišnji tekmi. Klub bo stvari počel tako, kot jih je vedno. O tem, pošteno povedano, ne razmišljam."

Po treh zaporednih naslovih v letih 2016, 2017 in 2018, to so bile tudi prve Zidanove sezone v vlogi glavnega trenerja, potem ko je takoj po novem letu v sezoni 2015/16 nasledil odstavljenega Rafaela Beniteza, je ob njegovem povratku sledilo razočaranje v minuli sezoni, ko je Real v osmini finala dvakrat izgubil in posledično izpadel v obračunu z Manchester Cityjem (v Madridu in Manchestru je bil izid 2:1). Tudi v novi sezoni Madridčani "visijo", prepričljivi pa niso niti v domačem prvenstvu, kjer je vsaj nekaj pritiska s pleč Zidana nedavno sprostila zmaga pri Sevilli (1:0).

Liga Evropa ni v njihovih mislih

"Ne. To je preteklost," pa je Zidane dejal ob vprašanju, če bi ga predčasno slovo od Reala bolelo, sploh glede na njegove pretekle uspehe (osvojil je še dva državna naslova, dva španska in dva evropska superpokala ter dva naslova svetovnega klubskega prvaka). "Pomembni stvari sta sedanjost in prihodnost. Kar se zgodi, se zgodi,"je dodal.

Če bi Real na koncu osvojil tretje mesto v skupini, bi ga seveda čakal debitantski nastop v Ligi Evropa. A Zidane pravi, da se z varovanci osredotoča le na sredino tekmo in čim boljšo predstavo na domačem stadionu Alfreda Di Stefana.

"Ne razmišljam o možnosti Lige Evropa, razmišljam o napredovanju v naslednji krog. In to je to. Igralci menijo enako kot jaz. Od tu dalje pa lahko delate in razmišljate o čemer koli želite, to je vaše delo. Mi razmišljamo le o tem, da nam uspe izvrstna tekma,"je še povedal Zidane.