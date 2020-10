Zidane o drugi zaporedni sramoti: To ni bilo na nivoju Lige prvakov

Rekorder po številu naslovov v nogometni Ligi prvakov Real Madrid je doma že v uvodu sezone doživel nepričakovan poraz. Z 2:3 je izgubil proti Šahtarju iz Donjecka, pri katerem je sicer manjkalo skoraj deset igralcev zaradi novega koronavirusa. Gostje so po prvem polčasu vodili že s 3:0, v nadaljevanju pa so galaktiki zgolj omilili poraz, a blamaži niso ubežali ...

V prvem polčasu se Ukrajincem ni poznalo, da so zelo "kadrovsko podhranjeni", saj so ga dobili s 3:0 po golu Teteja (29.), avtogolu Raphaela Varana(33.) in zadetku Manorja Solomona (42.). V nadaljevanju sta Špance približala Luka Modrić (54.) in Junior Vinicius (59.). Že v sodniškem dodatku je zadel še Federico Valverde, a iz prepovedanega položaja. Kot zanimivost velja pri porazu rekorderja omeniti, da niti en klub, ki je izgubil uvodno tekmo, nato ni osvojil Lige prvakov. Še več, za Real je, po porazu proti Cadizu v prejšnjem krogu Primere Division, to sedaj že drugi sramotni neuspeh in zelo slaba popotnica pred prvim el clasicom sezone, ko bo ta konec tedna gostoval na Camp Nouu pri Barceloni.

icon-expand Statistika tekme Real - Šahtar FOTO: Sofascore.com

Po blamaži proti Cadizu, ko so galaktiki, še posebej v prvem polčasu, odigrali eno najslabših predstav v zadnjih letih sploh, se je podobno zgodilo tudi v dvoboju s Šahtjorom. V nadaljevanju bi Madridčanom skorajda uspelo priti do izenačenja, a je bil zadetek Federica Valverdeja v sodnikovem podaljšku razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja in ostalo je pri zmagi Ukrajincev (2:3). "Tekmo smo začeli nesamozavestno, kot da igralci ne bi imeli v nogah na stotine pomembnih dvobojev. Nismo bili pravi, videlo se je to iz letala" je španskim novinarjem po sramoti hitel pripovedovati trener Zinedine Zidane in nadaljeval: "Naredili smo neumnost pri prvem prejetem golu, potem pa nam je vse šlo v nasprotno smer. Nič nam ni uspevalo, a za to nimamo izgovora. Sram nas je lahko. Nismo bili na nivoju tekmovanja, kot je Liga prvakov," je bil kritičen Francoz na klopi španskih prvakov, ki se je spomnil tudi sramote proti Cadizu pred nekaj dnevi.

icon-expand Zinedine Zidane FOTO: AP