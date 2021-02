Zidane upa na preblisk Isca, Iličić začenja na klopi Atalante

Trener belega baleta se je pred tekmo ukvarjal z izjemno velikim številom poškodb. Čeprav je do zadnjega upal, da bodo nekateri nosilci igre pripravljeni za igro, pa se je izkazalo, da bodo galaktiki v tekmo z četrtfinalistom pretekle sezone vstopili močno oslabljeni (manjkajo nosilci, kot soSergio Ramos,Karim Benzema,Daniel Carvajal,Marcelo,Eder Militao,Federico ValverdeinRodrygo). Tudi močno zdesetkana zasedba je botrovala k temu, da je trener galaktikov sestavil sila zanimivo in nadvse nenavadno začetno enajsterico. A nekaj podobnega smo videli že na prejšnjih tekmah Reala, le s to razliko, da je tokrat prednost pred Marianom dobil Isco Alarcon. Dežurni gasilec na desni strani v obrambi jeLucas Vazquez, ki je sicer precej bolj napadalno usmerjeni nogometaše. Zidane je od prve minute v ogenj poslal naslednje nogometaše: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modrić; Asensio, Isco in Vinicius.