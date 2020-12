Zidane pod pritiskom, na seznamu čakajočih dva trenerja

Real Madrid v sredo čaka zadnja tekma skupinskega dela Lige prvakov. Galaktike čaka zahtevna naloga proti Borussii iz Mönchengladbacha, saj si morajo zagotoviti napredovanje v osmino finala. V madridskem taboru so prepričani v uspeh, kar je obljubil tudi glavni trener Zinedine Zidane. Francozu je sicer precej vroče na klopi Reala v zadnjem obdobju, saj moštvo ne blesti.

Malce si je Zidane oddahnil po tesni zmagi v La Ligi na gostovanju pri Sevilli (1:0), a že nekaj časa tako španski kot angleški časniki namigujejo, da francoski strateg nima prav veliko manevrskega prostora in da ga lahko vsaka napaka stane službe. Že nekaj časa njegovi nasprotniki "iščejo" njegovega naslednika. To bi lahko prišlo v poštev, če bodo šli po zlu načrti v Ligi prvakov. Brez dvoma bi bila poraz in neuvrstitev v izločilne boje Lige prvakov gromozanski neuspeh, česar se pri Realu zelo dobro zavedajo.