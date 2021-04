Zidane: Vedeli smo, da bomo trpeli

V Ligi prvakov je ostala le še najboljša četverica. Po četrtfinalnih bojih sta znana polfinalna para, to sta Paris St. Germain-Manchester City in Chelsea-Real Madrid. Te ekipe se bodo na prvih tekmah srečale 27. in 28. aprila, povratna obračuna pa bosta 4. in 5. maja.

Ti so tekmo začeli s pravo ofenzivo. Mohamed Salah je že v drugi minuti zapravil stoodstotno priložnost, bil je povsem sam pred Thibautom Courtoisom, a je belgijski vratar slab strel po sredini gola ubranil. Sledilo je še nekaj nevarnih napadov domačih, vendar jih je gostom uspelo umiriti, nato pa so tudi sami začeli ogrožati tekmečeva vrata, Karim Benzema je v 20. minuti zadel vratnico. Domači so nov pritisk izvedli pred odmorom in si pripravili novi dve priložnosti, toda tako Salah kot Georginio Wijnaldum sta streljala čez gol. Courtois se je izkazal tudi na začetku drugega dela, ko je ubranil nevaren poskus Firmina, tudi Salah je v nadaljevanju še poskušal, toda pri zaključnih strelih ni bi natančen. To bi Španci lahko kaznovali, toda domači vratar Alisson Becker je preprečil veselje Viniciusu, Benzema pa je z glavo slabo streljal. Kljub dobri tekmi in številnim priložnostim – precej več so jih zapravili domači – sta mreži ostali nedotaknjeni. "Vedeli smo, da bomo trpeli, da je na Anfieldu zahtevna tekma proti vrhunskemu in zelo motiviranemu tekmecu, ki je dal od sebe vse, kar ima. Napredovali smo in to je tisto, po kar smo prišli v Liverpool. Če je kdo mislil, da bo Real dominiral na Anfieldu, je pozabil, da igramo proti fantastični ekipi, ki ni imela ničesar za izgubiti," je za Marco "opazil" strateg Reala Zinedine Zidane in na vsa usta hvalil svoje može. Še posebej tiste, ki so morali skočiti v ogenj in nadomestiti kopico prisilno odsotnih nogometašev.