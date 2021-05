Zidane nič o Chelseaju, samo o Osasuni: Vprašanja o Ligi prvakov prepovedana

Press konferenca po tekmi španskega prvenstva Real Madrid - Osasuna (2:0) slavnega trenerja Reala Zinedina Zidana se je začela z manjšim incidentom. Stratega galaktikov je očitno pričakoval zgolj in samo vprašanja, vezana na tekmo z gosti iz Pamplone, novinarji pa so ga takoj začeli spraševati o vsem drugem ... "Počakajte malo, mar ni za nami tekma Primere. Mar nismo igrali z Osasuno. Kaj za vraga želite," se je spraševal Francoz in svoje besede pospremil z močno psovko. Novinarje je namreč zanimalo stanje Rafaela Varana, ki je bil zamenjan ob polčasu, radovedni so bili tudi, kako se Real pripravlja na povratni dvoboj polfinala LP s Chelseajem, precej manj pa jih je zanimal komentar o tekmi z Osasuno, kjer Real ni blestel, a je v končnici le prišel do dragocene zmage (2:0), s katero ostaja v boju za ubranitev naslova španskega prvaka. "O Ligi prvakov in Chelseaju sploh še ne razmišljamo. Na vprašanja o povratni tekmi v Londonu ne bom odgovarjal. Dajmo govoriti o tekmi z Osasuno. Lahko? Zelo sem srečen zaradi zmage in treh točk. Srečen sem zaradi mojih fantov, ki se žrtvujejo za ekipo in ki jim ni prav nič težko. Trpeli smo proti Osasuni, tekme pred Ligo prvakov so vselej nepredvidljive, a važno je, da smo jo uspešno pripeljali v pristan," je hitel razlagati Zidane in poudaril, da poškodba Varana ni hujše narave in da je bil rojak zamenjan zaradi preventive ...