Zidane pred tekmo v Londonu: V nogometu ni čudežev

"Dober občutek imam. Veseli smo, da smo tukaj in vemo, kakšno tekmo lahko pričakujemo. Vemo, kaj moramo storiti. V polfinalu smo zaradi trdega dela in prepričanja v to, kar počnemo, nič drugega. V nogometu ni čudežev," je prepričan Zidane, ki verjame, da se jim bo na današnji tekmi obrestovalo vse, kar so počeli skozi sezono in pričakovanja so visoka.

"Nastopiti moramo dobro, fizično moramo dati od sebe vse, kar imamo. Na igrišču je treba "kopati", to smo morali storiti na prvi tekmi, enako bo na drugi. Skrbi me samo, kaj in kako bomo počeli z žogo. Igrati moramo svojo igro, ki bo trajala 90 minut, ali še kaj več. Smo v polfinalu Lige prvakov, takšnih tekem se ne igra vsak dan. Ekipa je pripravljena," je prepričan francoski trener, ki je prav z Realom dosegal izjemne uspehe v Ligi prvakov. Trikrat zapored je popeljal Galaktike na evropski vrh (2016-2018), kar je težko ponovljiv dosežek.

Na prvi tekmi polfinala v Madridu zmagovalca ni bilo, Real in Chelsea sta se razšla z remijem (1:1). V rahli prednosti so nogometaši Chelseaja, ker igrajo na domačem igrišču. V tem dvoboju je sicer še vse na "mizi", na prvi tekmi sta oba gola padla v prvem polčasu, uspešna sta bila Christian Pulišić na gostujoči in Karim Benzema na domači strani.

Zidane ne bo mogel računati na Rafaela Varana, Danija Carvajala in Lucasa Vazqueza, dobri novici za stratega Reala pa sta, da bo lahko računal na dva pomembna igralca, kapetana Sergia Ramosa in Edena Hazarda. Belgijec se večji del sezone ukvarja z različnimi poškodbami, a tokrat je nared in bo zanesljivo zelo motiviran proti nekdanjemu klubu. Hazard je dolgo vrsto let (2012-2019) nosil dres Chelseaja, preden je prestopil v vrste madridskega kluba. V Londonu je bil vedno med najboljšimi posamezniki, v Madridu pa zaradi velikega števila izpuščenih tekem še ni pustil pečata.

"Potrebovali bomo Edena. Vemo, kako dober igralec je in zagotovo bo pomagal ekipi. Je tu z nami, pripravljen je, vemo, kakšno kakovost ima. Prinesel bo svojo prepoznavno igro in pokazal bo, kaj zmore. S tem sem zadovoljen," je glede Hazardove igre in kot kaže tudi nastopa optimističen Zidane.

O Sergiu Ramosu pa je trener dejal: "Ne bom vam povedal, ali bo igral. Tukaj je z nami in to pomeni, da je v redu. To je najpomembneje, ker imamo s seboj našega vodjo in kapetana."V Londonu bo padla odločitev o drugem finalistu Lige prvakov. Finale bo na sporedu 29. maja v Istanbulu, mesto v finalu so si že zagotovili nogometaši Manchester Cityja, ki so v polfinalu izločili PSG.