Zidane je izbral najboljšega vseh časov: Zame dileme ni, to je 'pravi' Ronaldo

Zinedine Zidane je bil eden ključnih predstavnikov zlate dobe romantičnega nogometa poznih devetdesetih let prejšnjega tisočletja in začetka tega. Osvojil je vse kar je moč osvojiti na klubskem nivoju, enako uspešen pa je bil tudi v dresu reprezentance Francije s katero je bil svetovni in evropski prvak. Ob prehodu v trenersko kariero je ostal zvest osvajanju lovorik, ki so se preprosto lepile nanj.