Zlata žoga išče novega kralja: v Londonu veliki obračun zvezdnikov

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Gre za posebno izvedbo podelitve, saj zlata žoga letos praznuje 70 let obstoja. Nagrado je leta 1956 ustanovila revija France Football, njen prvi dobitnik pa je bil legendarni angleški nogometaš Stanley Matthews. Prav v njegovo čast so organizatorji letošnji dogodek preselili v angleško prestolnico.

Kdo so glavni kandidati?

Med 30 nominiranci najdemo številna največja imena svetovnega nogometa, med njimi Kyliana Mbappeja, Lamineja Yamala, Erlinga Haalanda, Harryja Kana, Juda Bellinghama, Viniciusa Juniorja, Vitinho, Michaela Oliseja in Lionela Messija. Posebno pozornost vzbuja tudi Ousmane Dembele, ki je zlato žogo osvojil lani in ima zdaj priložnost, da prestižno priznanje ubrani. Med kandidati so trije nekdanji dobitniki nagrade. Poleg Dembeleja sta to še Rodri, ki je slavil leta 2024, ter Lionel Messi, absolutni rekorder z osmimi zlatimi žogami. Argentinec je zadnjo osvojil leta 2023, medtem ko Cristiano Ronaldo, petkratni dobitnik nagrade, letos ni med nominiranci.

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Po ocenah številnih svetovnih medijev med največje favorite sodijo Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe in Lionel Messi.

Pomembna sta tudi svetovno prvenstvo in Liga prvakov

Pri izboru najboljšega nogometaša ocenjujejo individualne predstave igralcev, uspehe s klubom in reprezentanco ter športno vedenje.

Kylian Mbappe FOTO: AP

Posebno težo imajo letos nastopi na svetovnem prvenstvu 2026 in v ligi prvakov, pomembni pa so tudi dosežki skozi celotno sezono.

O zmagovalcu odloča mednarodna žirija športnih novinarjev. Vsak član žirije razvrsti deset nogometašev s seznama nominirancev, končni vrstni red pa je določen na podlagi skupnega števila osvojenih točk.

Zgodovinski večer v Londonu

Prireditev bosta vodila nekdanji francoski reprezentant Thierry Henry in televizijska voditeljica Kate Scott. Zlata žoga že sedem desetletij velja za eno najprestižnejših individualnih priznanj v nogometu. Rekorder ostaja Lionel Messi z osmimi lovorikami, sledita mu Cristiano Ronaldo s petimi ter Michel Platini, Johan Cruyff in Marco van Basten s po tremi.

Kdo izbira najboljšega nogometaša sveta?

Dobitnika zlate žoge izbere žirija športnih novinarjev iz 100 najvišje uvrščenih držav na lestvici Fife. Vsak novinar sestavi lestvico desetih igralcev med 30 nominiranci, pri čemer prvouvrščeni prejme 15 točk.

Alexia Putellas FOTO: AP

V ženski konkurenci bo nagrada dobila novo lastnico. Aitana Bonmati zaradi zloma noge ni med nominirankami, za glavno favoritko pa velja njena reprezentančna kolegica Alexia Putellas. Če bo slavila, bo osvojila že svojo tretjo zlato žogo.

Glavni favorit je Harry Kane

Jubilejna 70. podelitev zlate žoge bo prvič v zgodovini potekala v britanski prestolnici. Slovesnost se bo odvila v znamenitem londonskem gledališču London Palladium. Nagrado je leta 1956 ustanovila francoska revija France Football, od leta 2024 pa jo organizira v sodelovanju z Uefo. London je letos gostitelj zaradi 70-letnice nagrade in v čast Stanleyju Matthewsu, prvemu dobitniku zlate žoge.

Harry Kane FOTO: Profimedia

Poleg najboljšega nogometaša in nogometašice bodo podelili tudi priznanja za najboljšega vratarja, najboljšega mladega igralca, trenerja, napadalca in klub leta. Podeljena bo tudi nagrada Socrates za družbeno odgovorno in humanitarno delovanje. Med 30 kandidati za zlato žogo so:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsi (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembele (PSG)

Luis Diaz (Bayern)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Gabriel Magalhes (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern)

Khvicha Kvarackhelia (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Sadio Mane (Al-Nassr)

Marquinhos (PSG)

Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappe (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Joao Neves (PSG)

Michael Olise (Bayern)

Willian Pacho (PSG)

Julian Quinones (Al-Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabian Ruiz (PSG)

William Saliba (Arsenal)

Ferran Torres (Barcelona/PSG)

Dayot Upamecano (Bayern)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Kako poteka glasovanje?

Zlata žoga se podeljuje za dosežke v tekmovalni sezoni in ne za koledarsko leto. Tokrat se upoštevajo nastopi med 3. avgustom 2025 in 19. julijem 2026, vključno z nastopi na svetovnem prvenstvu 2026. Novinarji pri izboru upoštevajo tri ključna merila: individualne predstave in odločilen vpliv na igre, ekipne uspehe in osvojene lovorike ter razred igralca in načela fair playa.

O zmagovalcu odloča mednarodna žirija športnih novinarjev. V moški konkurenci glasujejo predstavniki 100 najbolje uvrščenih držav na Fifini lestvici, v ženski pa predstavniki 50 najvišje uvrščenih držav. Vsak novinar izbere deset igralcev. Prvouvrščeni prejme 15 točk, drugi 12, tretji 10, nato pa sledijo vrednosti 8, 7, 5, 4, 3, 2 in 1 točka. Zmagovalec je igralec z največ zbranimi točkami.