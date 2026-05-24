Zahović pričakuje izjemen boj: Do finala prideš, ker si najboljši

Slovenija nima veliko nogometašev, ki se lahko pohvalijo s tem, da so zaigrali v finalu Lige prvakov. Prvi je bil Srečko Katanec, zadnji Jan Oblak, med njima pa se je do finala najelitnejšega klubskega tekmovanja prebil še Zlatko Zahović. In kaj pravi o letošnjem finalu, v katerem se bosta pomerila PSG in Arsenal? "To je najpomembnejša tekma sezone v klubskem nogometu. Pričakujem izjemen boj dveh zelo kvalitetnih ekip, ki imata fantastični sezoni in sta prvaka v svojih državah. To sta velika kluba z zmagovalnima mentalitetama in jasno je, da bodo odločale malenkosti."

Letošnji finale Lige prvakov bo odigran v soboto, 30. maja, ob 18. uri. Spektakel si boste lahko ogledali na programu POP TV, v madžarski prestolnici pa se bomo uro pred začetkom obračuna podali v studijski del. Z vami bosta Sanja Modrić in Zlatko Zahović.

Klub iz francoske prestolnice bo letos branil naslov prvaka stare celine, ki ga je lani premierno osvojil s petardo proti Interju. Arsenal na drugi strani v svoji vitrini evropske lovorike še nima. "To sta moštvi, ki sta v vrhu svetovnega nogometa. Sploh PSG se mi zdi, da je trenutno korak pred vsemi. Do finala ne prideš, ker si med najboljšimi, ampak ker si najboljši. Uvrstitev v finale je pokazatelj, da je ekipa na najvišjem možnem nivoju," nadaljuje Zahović, ki je v finalu Lige prvakov zaigral v dresu Valencie.

Zlatko Zahović v finalu Lige prvakov leta 2001. FOTO: Profimedia

Zahović pripravljen na tretji finale

Na finale iz leta 2001 legendarni slovenski napadalec nima najlepših spominov. Po zgodnjem vodstvu je Bayern München v drugem polčasu prišel do izenačenja, o prvaku pa je odločalo sedem serij najstrožjih kazni, pri katerih so bili bolj zbrani Nemci. Tudi ob svoji drugi udeležbi na finalu Lige prvakov je Zahović spremljal serijske nemške prvake, ki so leta 2010 izgubili proti milanskemu Interju. Zdaj je sprejel naše vabilo, tako da bo v vlogi studijskega gosta na tekmi sezone prisoten še tretjič. "Bil sem na dveh finalih in razlika je, ko si na ali nisi na igrišču. Vabilo sem sprejel, ker sem pri sebi spet zagnal nogometne motorje in sem vesel, da je tako. Mislim, da pripadam nogometni družini in brez nogometa je zelo težko. Hvala za povabilo z vaše strani in sem prepričan, da bomo uživali," je o bližajočem se spektaklu povedal 55-letni Mariborčan.

Zlatko Zahović je v letošnji sezoni že nekajkrat gostoval v našem studiu Lige prvakov. FOTO: Luka Kotnik

Arsenal ni več všečen, ampak zmagovalen

Francoski velikan je nogometne privržence zadnje sezone navduševal z napadalnim in atraktivnim nogometom, pri novem prvaku angleškega prvenstva pa je zgodba nekoliko drugačna. Številni jim očitajo negledljiv nogomet, zanašanje na prekinitve in obrambno naravnano igro. A to jih je po dolgih letih čakanja pripeljalo do domače ligaške lovorike in finala Lige prvakov. "Niso več všečni, ampak zmagovalni," pravi Zahović, ki zasluge za to pripisuje trenerju: "Mikel Arteta je spremenil mentaliteto Arsenala. Naučil jih je tekmovati, kar je v turnirskem sistemu zelo pomembno." Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance pravi, da je PSG trenutno močnejši in na višji ravni, kljub temu pa opozarja, da bo moral biti Luis Enrique s svojimi varovanci proti Arsenalu previden. "Ne verjamem, da bo šel Pariz v odprt dvoboj, saj je vložek velik. Vsi želijo biti prvaki Evrope, vsi želijo ta pokal," je povedal Zahović in ob tem poudaril, da se tudi topničarji ne bodo smeli zapreti in Francozom prepustiti pobude: "Če želiš proti PSG-ju iztržiti nekaj več, je na tak način to zelo težko."

PSG in Arsenal sta se lani srečala v polfinalu. Obe tekmi so dobili Francozi. FOTO: AP

Finale prvič na Madžarskem, premierno ob 18. uri