Zahović pričakuje izjemen boj: Do finala prideš, ker si najboljši

Maribor, 24. 05. 2026 12.00 pred 22 minutami 4 min branja 2

Avtor:
Božidar Bulat Anže Mlakar
Zlatko Zahović

Finale letošnje sezone Lige prvakov se nezadržno bliža, s prizorišča pa ga bo kot gost v našem studiu pospremil Zlatko Zahović, ki je bil pred četrt stoletja v vlogi, ki jo bodo letos imeli nogometaši PSG-ja in Arsenala. "To sta velika kluba z zmagovalnima mentalitetama. Odločale bodo malenkosti," pred tekmo sezone pravi Zahović.

Slovenija nima veliko nogometašev, ki se lahko pohvalijo s tem, da so zaigrali v finalu Lige prvakov. Prvi je bil Srečko Katanec, zadnji Jan Oblak, med njima pa se je do finala najelitnejšega klubskega tekmovanja prebil še Zlatko Zahović. In kaj pravi o letošnjem finalu, v katerem se bosta pomerila PSG in Arsenal? "To je najpomembnejša tekma sezone v klubskem nogometu. Pričakujem izjemen boj dveh zelo kvalitetnih ekip, ki imata fantastični sezoni in sta prvaka v svojih državah. To sta velika kluba z zmagovalnima mentalitetama in jasno je, da bodo odločale malenkosti."

Letošnji finale Lige prvakov bo odigran v soboto, 30. maja, ob 18. uri. Spektakel si boste lahko ogledali na programu POP TV, v madžarski prestolnici pa se bomo uro pred začetkom obračuna podali v studijski del. Z vami bosta Sanja Modrić in Zlatko Zahović.

Klub iz francoske prestolnice bo letos branil naslov prvaka stare celine, ki ga je lani premierno osvojil s petardo proti Interju. Arsenal na drugi strani v svoji vitrini evropske lovorike še nima. "To sta moštvi, ki sta v vrhu svetovnega nogometa. Sploh PSG se mi zdi, da je trenutno korak pred vsemi. Do finala ne prideš, ker si med najboljšimi, ampak ker si najboljši. Uvrstitev v finale je pokazatelj, da je ekipa na najvišjem možnem nivoju," nadaljuje Zahović, ki je v finalu Lige prvakov zaigral v dresu Valencie.

Zlatko Zahović v finalu Lige prvakov leta 2001.
Zlatko Zahović v finalu Lige prvakov leta 2001.
FOTO: Profimedia

Zahović pripravljen na tretji finale

Na finale iz leta 2001 legendarni slovenski napadalec nima najlepših spominov. Po zgodnjem vodstvu je Bayern München v drugem polčasu prišel do izenačenja, o prvaku pa je odločalo sedem serij najstrožjih kazni, pri katerih so bili bolj zbrani Nemci.

Tudi ob svoji drugi udeležbi na finalu Lige prvakov je Zahović spremljal serijske nemške prvake, ki so leta 2010 izgubili proti milanskemu Interju. Zdaj je sprejel naše vabilo, tako da bo v vlogi studijskega gosta na tekmi sezone prisoten še tretjič. "Bil sem na dveh finalih in razlika je, ko si na ali nisi na igrišču. Vabilo sem sprejel, ker sem pri sebi spet zagnal nogometne motorje in sem vesel, da je tako. Mislim, da pripadam nogometni družini in brez nogometa je zelo težko. Hvala za povabilo z vaše strani in sem prepričan, da bomo uživali," je o bližajočem se spektaklu povedal 55-letni Mariborčan.

Zlatko Zahović je v letošnji sezoni že nekajkrat gostoval v našem studiu Lige prvakov.
Zlatko Zahović je v letošnji sezoni že nekajkrat gostoval v našem studiu Lige prvakov.
FOTO: Luka Kotnik

Arsenal ni več všečen, ampak zmagovalen

Francoski velikan je nogometne privržence zadnje sezone navduševal z napadalnim in atraktivnim nogometom, pri novem prvaku angleškega prvenstva pa je zgodba nekoliko drugačna. Številni jim očitajo negledljiv nogomet, zanašanje na prekinitve in obrambno naravnano igro. A to jih je po dolgih letih čakanja pripeljalo do domače ligaške lovorike in finala Lige prvakov. "Niso več všečni, ampak zmagovalni," pravi Zahović, ki zasluge za to pripisuje trenerju: "Mikel Arteta je spremenil mentaliteto Arsenala. Naučil jih je tekmovati, kar je v turnirskem sistemu zelo pomembno."

Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance pravi, da je PSG trenutno močnejši in na višji ravni, kljub temu pa opozarja, da bo moral biti Luis Enrique s svojimi varovanci proti Arsenalu previden. "Ne verjamem, da bo šel Pariz v odprt dvoboj, saj je vložek velik. Vsi želijo biti prvaki Evrope, vsi želijo ta pokal," je povedal Zahović in ob tem poudaril, da se tudi topničarji ne bodo smeli zapreti in Francozom prepustiti pobude: "Če želiš proti PSG-ju iztržiti nekaj več, je na tak način to zelo težko."

PSG in Arsenal sta se lani srečala v polfinalu. Obe tekmi so dobili Francozi.
PSG in Arsenal sta se lani srečala v polfinalu. Obe tekmi so dobili Francozi.
FOTO: AP

Finale prvič na Madžarskem, premierno ob 18. uri

PSG in Arsenal se bosta za najprestižnejšo klubsko lovoriko udarila na Puskas Areni, ki je ime dobila po legendarnem madžarskem nogometašu Ferencu Puskasu. Gre za dokaj nov objekt, ki je bil odprt ob koncu leta 2019, sprejme več kot 67 tisoč gledalcev, stoji pa v prestolnici naše vzhodne sosede. "Prepričan sem, da bodo odličen gostitelj. Madžari so že po tradiciji zelo nogometen narod, iz dneva v dan napredujejo. Budimpešta je krasno mesto, tako da sem prepričan, da bo spektakel popoln," je o prizorišču dejal Zahović.

Nova pa ne bo le lokacija tekme sezone, pač pa tudi ura začetka obračuna. Do zdaj smo bili navajeni, da se kot ostali obračuni Lige prvakov tudi finale začne ob 21. uri, v prihodnje pa temu ne bo več tako. "Zgodnejši začetek pomeni zgodnejši konec, tudi če pride do podaljškov ali enajstmetrovk," je odločitev pred časom pojasnil predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je bil ob tej potezi pozoren na več dejavnikov – lažjo logistiko, varnejša potovanja domov in večjo gledanost med mlajšo populacijo.

Družina je zanjo vedno na prvem mestu
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Izvedela, kaj je njen partner počel dan pred poroko
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Ja, Chef!
Delovna akcija
