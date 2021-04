Zahović na strani Uefe: Evropa je s to potezo izgubila ogromno vrednot

Uroš Slak je v oddaji 24UR ZVEČER gostil tudi strokovnjaka za športni marketing Tomaža Ambrožiča. "Težko si kako drugače razlagam, kot da gre morda za neko potezo iz obupa," je o potezi Andree Agnellija, predsednika Juventusa, ki je požrl praktično vse svoje obljube, povedal Ambrožič. "Da je dejansko v situaciji, ko mu ni preostalo drugega, predvsem iz stališča njegovega kluba, za katerega vemo, da je v minulih treh letih zapravil ogromno denarja, s ciljem, da osvoji Ligo prvakov. Ni mu uspelo niti s pomočjo Cristiana Ronalda, v tem trenutku se celo bori za to, če bo sploh prišel v Ligo prvakov za naslednjo sezono skozi domače prvenstvo. Minus, ki ga je Juventus ustvaril, je velik, in ga bo tudi z izrednim poslovanjem tudi po pandemiji težko pokril. Očitno je bil ta denar, ki je bil na mizi, tako mamljiv ‒ tudi za takšnega industrialca, kot je on ‒, da je požrl marsikaj. Tudi medčloveške odnose in seveda verjamem, da je to za predsednika Uefe tudi na osebni ravni kar veliko razočaranje."

"Nogomet ima eno široko vlogo v evropski in svetovni družbi. Mislim, da je ta poteza, o kateri je vsa evropska in svetovna javnost povedala svoje, enostavno razočarala evropsko družbo in evropskega človeka. Evropa je izgubila ogromno vrednot s to potezo,"je za našo televizijo povedal Zlatko Zahović, ki je po igranju za mariborski Kovinar, beograjski Partizan ter portugalska Vitorio Guimaraes in Porto nastopal tudi za grški Olympiakos, špansko Valencio in se nato vrnil na Portugalsko, kjer je profesionalno pot na najvišji ravni sklenil kot član velike Benfice.

Zahović je prepričan, da je Aleksander Čeferinna čelu Evropske nogometne zveze (Uefa) podedoval veliko težav, ki so se kopičile v zadnjih desetletjih. Odločitev o ustanovitvi novega tekmovanja je po mnenju Zahovića "korak prek rdeče linije", po katerem pa upa, da bodo vpleteni vseeno poiskali skupen jezik.

'Podedoval je vse te probleme, ki so zdaj dosegli vrh'

"Jaz mislim, da je potrebno pogledati kronologijo vseh dogodkov izpred 25 ali 30 let,"je nadaljeval Zahović. "Se pravi s pravilom Bosman, s sprostitvijo svetovnega ekonomskega tržišča je prišlo do velikih premikov. Tudi sama Uefa je enostavno padla pod ta vpliv, naš predsednik je podedoval vse te probleme, zdaj pa so vsi ti problemi enostavno kot kaže prišli do konca vseh problemov s to superligo. Ima pa (Čeferin, op. a.) zelo pozitivno vlogo. Mislim, da je podedoval vse te probleme, ki so zdaj dosegli vrh,"meni 50-letni Mariborčan.

"Ja, vsi verjamemo vanj, kajti, seveda, govorimo o našem državljanu, o predsedniku Uefe, ki mislim, da zelo, zelo dobro plava v vseh teh problemih. Zdaj je seveda prišel v eno situacijo, kakršne si nihče ne želi. A vseeno verjamemo, gledamo pozitivno in upamo, da se bodo vsi vrnili korak ali dva nazaj, in da bomo vsi spet gledali tisti stari evropski nogomet in stare evropske vrednote. Kronologijo pa lahko pogledamo: Bosmanov zakon, drugi, tretji in četrti klubi (iz najmočnejših državnih prvenstev, op. a.) so igrali Ligo prvakov, se pravi smo dobili evropskega prvaka, ki ni bil najboljši v svoji državi. Enostavno so to veliki problemi, ki jih ima evropski nogomet, ampak mislim, da je zdaj ta poteza korak prek rdeče linije. Upam in želim si, da bo prevladal razum, in da se bodo vrnili korak ali dva nazaj, kajti evropske vrednote so v športu in nogometu na zelo visoki ravni. Pomen nogometa je tukaj seveda neizmeren."