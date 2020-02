Zlatko Zahović: V sredo bom navijal za 11 igralcev Valencie in enega iz Atalante

Odigral je pomembno vlogo pri hitrem razvoju Josipa Iličića, za Valencio je igral v sezoni 2000-2001, v njenem dresu zabil štiri gole in se z netopirji uvrstil celo v finale Lige prvakov. Za najavo prvega obračuna osmine finala Lige prvakov med Valencio in Atalanto (v prenosu na Kanalu A in VOYO) bi težko našli bolj primernega sogovornika, kot je Zlatko Zahović.