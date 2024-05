Zmaga sladka kot fino vino, slavje ob pesmi Adelle in maščevanje Borussie

Borussia Dortmund je z zmago na povratni tekmi (1:0) premagala PSG, Francoze poslala domov, sebi pa zagotovila veliko finale Lige prvakov. Dortmundčani so veliko zmago zagotovo slavili dolgo v noč, njihovo veselje pa so ujele tudi kamere na stadionu. Izstopala sta Marco Reus in Jadon Sancho. Prenos povratnega srečanja drugega polfinalnega obračuna med Real Madirdom in Bayernom se bo na Kanalu A in VOYO začel ob 20.30.