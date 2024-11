Zmago Bayerna proti Benfici zasenčila smrt navijača

"FC Bayern žaluje: Smrt zasenčila zmago proti Benfici z 1:0," je naslov novice na uradni spletni strani Bayern Münchna, ki žaluje za preminulim navijačem, ki je tik pred začetkom tekme potreboval zdravniško pomoč, ki žal ni bila dovolj, da bi rešila njegovo življenje. V znak spoštovanja se je zato Bayernova t. i. Südkurve oziroma južna tribuna na tekmi nato vzdržala glasnega navijanja in prepevanja navijaških pesmi, bavarski klub pa je prenos tekme pospremil brez razvedrilnega spremljevalnega programa. Navijači Bayerna so tekmo zato pospremili v tišini in se veselili le ob edinem zadetku na tekmi.

"Približno uro po zadnjem sodnikovem žvižgu smo prejeli žalostno novico, da je navijač na poti v bolnišnico umrl. FC Bayern žaluje skupaj z njegovimi sorodniki," so o tragičnem dogodku še zapisali na spletni strani nemškega nogometnega velikana.