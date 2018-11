Oblak po zmagi Atletov v osmini finala LP, Monaco zapravil enajstmetrovko

Madridčani so do vodstva prišli že v 2. minuti, ko je strel proti golu skušal z nogo prestreči nesrečni Benoit Badiashile Mukinayi , a namesto tega potisnil žogo za hrbet gostujočega vratarja.

To je bil najhitrejši gol Atletica v zgodovini Lige prvakov. Colchonerosi so zmago potrdili še z zadetkom Antoina Griezmanna v 24. minuti, ko je francoski reprezentant po lepo podaji Angela Correa sprožil udarec v spodnji desni kot gostujočih vrat. Tudi potem ,ko so domači ostali z igralecem manj na zelenici, zaradi igre z roko je v slačilnico odšel Stefan Savić, gostje niso uspeli preobrniti rezultata. Enajstmetrovko je zapravil Falcao, ta je povsem zgrešil vrata, na veliko srečo Jana Oblaka, ki je skočil v napačno smer.

Izida:

Atletico Madrid– Monaco 2:0 (2:0)

Badiashile 2./ag, Griezmann 24.

Lokomotiva Moskva – Galatasaray 2:0 (1:0)

Krychowiak 43., Ignatjev 54.