Zmaji bodo torkov žreb Lige prvakov nestrpno čakali tik čez mejo

Nogometaši Olimpije, ki so v nestrpnem pričakovanju žreba za preboj v nogometno Ligo prvakov, so poletne priprave odprli s skupno večerjo, uvodnim testiranjem je sledil odhod v Avstrijo, kjer bodo Ljubljančani naslednjih deset dni opravili glavni del priprav na novo sezono. Aktualni prvaki bodo trenirali v mestu Bad Radkersburg, ki že vrsto let velja za priljubljeno poletno pripravljalno bazo številnih klubov. Žreb Lige prvakov je na sporedu v torek, zeleno-beli pa ga bodo dočakali kot nosilci. Uvodne tekme bodo na sporedu 8. in 9. julija, povratne 15. in 16. julija.