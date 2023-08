Zmaji navkljub izpadu iz LP zadovoljni: 'Odigrali smo dobri tekmi in stopamo po pravi poti'

Nogometaši ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Istanbulu izgubili proti Galatasarayu z 0:1. Turki so se prebili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov, aktualne slovenske prvake v nadaljevanju čakata tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Ljubljančane čaka zmagovalec dvoboja med Qarabagom in HJK Helsinki. Prva tekma se je v Bakuju končala z 2:1 za Azerbajdžance.

Joao Henriques FOTO: Damjan Žibert

Olimpija je sicer do 3. kroga kvalifikacij prišla po uspehih proti latvijski Valmieri in bolgarskemu Ludogorcu, ne glede na razplet evropskega kvalifikacijskega poletja pa so si Ljubljančani že zagotovili vsaj skupinski del konferenčne lige.

Olimpija, ki se je morala znajti brez poškodovanega kapetana Timija Maxa Elšnika, po kazni pa se je vrnil Agustin Doffo, je nekajkrat sicer opozorila nase, vendar so bile zadnje podaje preslabe.

Ljubljanska zasedba je v Istanbulu pričakovano ostala brez Lige prvakov. Galatasaray, ki ima približno 20-krat vrednejšo ekipo od Olimpije, je upravičil vlogo favorita in se prebil v zadnji krog kvalifikacij. V tem se bo meril z Moldejem. Olimpija, ki se je morala znajti brez poškodovanega kapetana Timija Maxa Elšnika, po kazni pa se je vrnil Argentinec Agustin Doffo, je nekajkrat sicer opozorila nase, vendar so bile zadnje podaje preslabe. "V dveh tekmah so odločale podrobnosti. Individualna kvaliteta je naredila razliko, si pa vsi naši fantje zaslužijo pohvale. Odigrali so zelo dobri tekmi, kar pomeni, da stopamo po pravi poti. Razvijamo se, rastemo. Zasluženo smo prišli do takšnih zgodovinskih tekem. Liga prvakov je najzahtevnejše tekmovanje in nam je uspelo priti do 3. kroga. Galatasaray ima kvaliteto, a menim, da poraz tokrat ni bil zaslužen. Skupno gledano bi si zagotovo zaslužili vsaj en zadetek. Kvalifikacije bomo sedaj nadaljevali v Ligi Evropa. Tudi tukaj je prisotnih veliko kakovostnih ekip, zato se veselimo novih izzivov," je za uradno klubsko spletno stran po dvoboju v Istanbulu dejal Joao Henriques.

David Sualehe FOTO: NK Olimpija