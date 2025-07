Zmaji prepričljivi proti albanskemu podprvaku, Radomlje remizirale z 'velikim' Dinamom

Nogometaši Radomelj so z goloma Dejana Vokića in Mateja Malenška remizirali z zagrebškim Dinamom. Ljubljanska Olimpija, ki jo prihodnji teden čaka evropski start v boju za laskavo Ligo prvakov, je bila v Šiški na tekmi za zaprtimi vrati boljša od Vllaznie, albansko mrežo pa so zatresli Estonec Alex Tamm (dvakart) in Hrvata Antonio Marin ter Ivan Durdov.