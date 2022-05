Znani sodniki finalnih tekem pod okriljem Uefe, priložnost tudi za Vinčića

Na Dunaju je danes potekal vsakoletni kongres Evropske nogometne zveze (Uefa), med drugim so objavili tudi imena sodnikov za vse štiri finalne tekme pod njenim okriljem. Na finalni tekmi Lige prvakov med španskim Realom iz Madrida in angleškim Liverpoolom, ki bo 28. maja v Parizu, bo sodil Francoz Clement Turpin, pomočnika bosta njegova rojaka Nicolas Danos in Cyril Gringore.

Sicer je 39-letni Francoz mednarodni sodnik od leta 2010, tokrat bo sodil v svojem prvem finalu Uefine Lige prvakov, potem ko je bil četrti sodnik v finalu leta 2018. Vodil je sedem tekem Lige prvakov, vključno s prvo tekmo četrtfinala med londonskim Chelseajem in Real Madridom. Lansko sezono je sodil finale Lige Evropa.

Slovenec Slavko Vinčić pa bo sodil letošnjo finalno tekmo Lige Evropa med nemško zasedbo Eintrachta iz Frankfurta in škotsko ekipo Glasgow Rangers, ki bo na sporedu 18. maja v Sevilli. Njegova pomočnika bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Od leta 2010 je 42-letni Vinčić mednarodni sodnik, doslej je sodil devet tekem v Ligi prvakov, tudi letošnjo povratno četrtfinalno tekmo med nemškim Bayernom iz Münchna in španskim Villarrealom.

Na finalni tekmi Konferenčne lige med italijansko Romo in nizozemskim Feyenoordom, ki bo 25. maja v Tirani, pa bo pravico delil glavni sodnik Romun Istvan Kovacs, pomočnika bosta njegova rojaka Vasile Florin Marinescu in Mihai-Ovidiu Artene.

Lina Lehtovaara bo sodila finale Uefine ženske Lige prvakov med Barcelono in Olympiqueom iz Lyona, ki bo v soboto, 21. maja, na stadionu Juventusa v Torinu. Mednarodna sodnica je od leta 2009, a bo 40-letna Finka sodila svoj prvi finale Lige prvakinj, potem ko je bila imenovana za četrto sodnico finala leta 2010. V tej sezoni je vodila tri tekme Lige prvakinj, dve v skupinskem delu in prvo tekmo četrtfinala med Real Madridom in Barcelono.