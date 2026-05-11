Evropska nogometna zveza izbrala sodnika za finale Lige prvakov

Prvi finale je na sporedu v konferenčni ligi 20. maja med Freiburgom in Aston Villo, kjer bo pravico delila francoska trojica na čelu s Francoisom Letexierjem.

Tri dni kasneje je v Oslu finale ženske Lige prvakinj med Barcelono in Lyonom, ki ga bo sodila Švedinja Tess Olofsson, 27. maja pa je v Leipzigu finale Evropske lige Crystal Palace - Rayo Vallecano, kjer bo glavni Italijan Maurizio Mariani. Glavno dejanje v evropski klubski sezoni bo 30. maja v Budimpešti, kjer bo na Puskas Areni odigran finale Lige prvakov med Arsenalom in PSG-jem. Čast sojenja na tekmi je pripadla Nemcu Danielu Siebertu, ki je sodil tudi drugo polfinalno tekmo med Arsenalom in Atleticom iz Madrida.