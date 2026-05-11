Evropska nogometna zveza izbrala sodnika za finale Lige prvakov

Prvi finale je na sporedu v konferenčni ligi 20. maja med Freiburgom in Aston Villo, kjer bo pravico delila francoska trojica na čelu s Francoisom Letexierjem.
Tri dni kasneje je v Oslu finale ženske Lige prvakinj med Barcelono in Lyonom, ki ga bo sodila Švedinja Tess Olofsson, 27. maja pa je v Leipzigu finale Evropske lige Crystal Palace - Rayo Vallecano, kjer bo glavni Italijan Maurizio Mariani. Glavno dejanje v evropski klubski sezoni bo 30. maja v Budimpešti, kjer bo na Puskas Areni odigran finale Lige prvakov med Arsenalom in PSG-jem. Čast sojenja na tekmi je pripadla Nemcu Danielu Siebertu, ki je sodil tudi drugo polfinalno tekmo med Arsenalom in Atleticom iz Madrida.
Slovenija ima pet mednarodnih sodnikov. To so Slavko Vinčić, Rade Obrenović, David Šmajc, Martin Matoša in Mateo Tozan. Pomočniki so Matej Žunič, Jure Praprotnik, Tomaž Klančnik, Manuel Vidali, Andraž Kovačič, Grega Kordež, Aleksandar Kasapović, David Gabrovec, Tomaž Černe in Matic Mežnar.
Na seznamu Fifa za video sodnike so Matej Jug, Alen Borošak, Asmir Sagrković, Mihael Antič, Aleksandar Matković, Rade Obrenović in David Šmajc.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.