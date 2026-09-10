Znova 'poplavilo' Camp Nou: hudi nalivi pregnali katalonske navijače

Prvi polčas uvodnega kroga Lige prvakov na Camp Nouu je minil v znamenju odlične Barcelone in hudih deževnih nalivov. Dež je s tribun večino navijačev "pregnal" pod streho, kar je poskrbelo za posebej bizaren primer skoraj praznega Camp Noua. Voda pa ni prizanesla niti tribuni za medije. Na družbenih omrežjih so znova zaokrožili posnetki, na katerih je viden pravi slap, ki teče s strehe sicer prenovljenega kultnega domovanja Blaugrane. Ti so zagotovo navdušili navijače v Madridu, v katalonski prestolnici pa so sprožili velika vprašanja o kakovosti dela, ki so ga opravili gradbinci.

Podobnih prizorov so Katalonci letos sicer že vajeni. Camp Nou je "poplavilo" že na januarski ligaški tekmi proti Real Oviedu.