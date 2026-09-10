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Liga prvakov

Znova 'poplavilo' Camp Nou: hudi nalivi pregnali katalonske navijače

Barcelona, 10. 09. 2026 16.23 pred 45 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Poplavljena medijska tribuna na Camp Nouu

Barcelona je na prvi tekmi Lige prvakov pred domačimi navijači s 5:1 odpihnila Feyenoord. V prvem polčasu je bil prav zanimiv prizor tribun, ki so bile zaradi hudih nalivov dežja praktično prazne. Gruče privržencev so se pred padavinami skrivale na vrhu stopnišč, pred vodo pa ni bila varna niti tribuna za medije, ki jo je znova "zalilo".

Prvi polčas uvodnega kroga Lige prvakov na Camp Nouu je minil v znamenju odlične Barcelone in hudih deževnih nalivov. Dež je s tribun večino navijačev "pregnal" pod streho, kar je poskrbelo za posebej bizaren primer skoraj praznega Camp Noua. Voda pa ni prizanesla niti tribuni za medije. Na družbenih omrežjih so znova zaokrožili posnetki, na katerih je viden pravi slap, ki teče s strehe sicer prenovljenega kultnega domovanja Blaugrane. Ti so zagotovo navdušili navijače v Madridu, v katalonski prestolnici pa so sprožili velika vprašanja o kakovosti dela, ki so ga opravili gradbinci.

Podobnih prizorov so Katalonci letos sicer že vajeni. Camp Nou je "poplavilo" že na januarski ligaški tekmi proti Real Oviedu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
camp nou barcelona dež tribuna streha

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KOMENTARJI2

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JAZsemTI
10. 09. 2026 17.09
So Kataloncem tudi vsi dobri majstri odšli delat na sever EU?!
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Fidelus Kastratus
10. 09. 2026 16.50
😁😂🤣🤣. Sistem za hlajenje pregretih navijačev deluje 🤣🤣
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