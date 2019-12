Žreb LP: bosta Liverpool in Real odmerila moči že v osmini finala?

Mnogi ljubitelji najelitnejšega nogometnega klubskega tekmovanja na svetu se upravičeno sprašujejo, ali jo lahko opoldanski žreb parov osmine finala že v tako zgodnji fazi izločilnih bojev zagode, denimo, predlanskima finalistoma Liverpoolu in madridskemu Realu.



Ali pa Barceloni in Chelseaju, ki imata iz preteklosti še kar nekaj neporavnanih računov. Vse bo jasno, torej, nekaj minut po 13. uri, ko se bo zaključila letošnja slovesnost v Nyonu. Najbolj zanimivo od vsega pa je, da se bodo v letošnji končnici za naslov evropskega klubskega prvaka potegovala moštva iz zgolj petih najmočnejših evropskih lig (po štiri iz španske LaLige in angleške Premier League, po tri iz italijanske Serie A in nemške Bundeslige ter dva iz francoske Ligue 1). Šestnajst moštev bo razdeljenih v dve skupini: eno sestavljajo nosilcioziroma tista moštva, ki so osvojila prvo mesto v svoji predtekmovalni skupini - Barcelona, Bayern München, Juventus, Leipzig, Liverpool, Manchester City, PSG in Valencia -, in tako imenovani nenosilci na drugi strani - Atalanta našega reprezentanta Josipa Iličića, Atletico Madridreprezentančnega vratarjaJana Oblaka, Chelsea, Borussia Dortmund, Lyon, Napoli, Real Madrid in Tottenham.