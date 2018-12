Ples kroglic v Nyonu: največ možnosti za par Atletico - Manchester City

"Liverpool in Atletico Madrid bosta glavni nevarnosti nosilcem na žrebu osmine finala Lige prvakov, ki bo v ponedeljek opoldne na sedežu Uefe v Nyonu," piše madridska Marca, ki "opominja", da bodo klubi razdeljeni v dva bobna. V prvem bodo zmagovalci skupin, v drugem drugouvrščena moštva iz skupinskega dela Lige prvakov. "Nimam pojma, s kom se bomo srečali in po pravici povedano, mi je čisto vseeno. Brez dvoma nam bo nasproti nekdo, ki je še v tekmovanju. Pred nami je še dolga sezona, do februarja nas čaka še kar nekaj tekem. Upam, da bomo zdravi, saj se bomo le tako lahko predstavili v najboljši luči," je pred dnevi žreb v Nyonu slikovito napovedal trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki se je v izločilne boje uvrstil skozi šivankino uho. Po težki bitki in zmagi proti Napoliju (1 : 0). Pravila pred žrebom so enaka kot prejšnja leta. V osmini finala se ne morejo pomeriti klubi, ki so igrali v isti skupini in klubi, ki so iz iste države. Zmagovalci skupin bodo prve tekme igrali v gosteh. Osmina finala bo razvlečena na ves mesec februar. Začela se bo 12. februarja in končala 13. marca. Žreb četrtfinala bo 15. marca. Četrtfinale bo potekal od 9. do 17. aprila, polfinale pa od 30. aprila do 8. maja. Finale Lige prvakovbo 1. junija v Madridu na stadionuAtletica.

Boben 1:Barcelona, Bayern, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Paris SG, Porto, Real Madrid.

Boben 2:Ajax, Atletico Madrid, Liverpool, Lyon, Manchester United, Roma, Schalke, Tottenham.