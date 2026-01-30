Žreb parov play-offa za osmino finala na 24ur.com

V play-offu se bodo merile ekipe, ki so ligaški del tekmovanja končale med 9. in 24. mestom. Najboljša osmerica, v kateri so Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting in Manchester City, se je že uvrstila v osmino finala.

Na današnjem žrebu bodo nosilci Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta in Bayer Leverkusen, nenosilci pa Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabag, Bodo/Glimt in Benfica.