Žreb skupin Lige prvakov in podelitev priznanj najboljšim

V Ženevi bodo izžrebali pare skupinskega dela tekmovanja, ki bo potekalo med 20. oktobrom in 9. decembrom. V štirih jakostnih bobnih bo razvrščenih 32 klubov iz petnajstih držav, ki jih bodo nato izžrebali v osem skupin. Kar se tiče nagrad, za nogometaša leta kandidirajo Kevin De Bruyne iz Manchester Cityja ter Robert Lewandowski in Manuel Neuer iz Bayerna, zmagovalca Lige prvakov in evropskega superpokala. Ti trije omenjeni so dobili največ glasov v izboru 80 trenerjev klubov iz Lige prvakov in evropske lige ter 55 novinarjev iz vsake izmed članic Uefe. Slednji so na četrto mesto postavili Lionela Messija iz Barcelone ter Neymarja iz PSG, v deseterici pa so še Thomas Müller (Bayern), Kylian Mbappe (SG), Thiago Alcantara (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern) in Cristiano Ronaldo (Juventus).

Za trenerja leta pa kandidirajo trije nemški trenerji, Hansi Flick (Bayern), Jürgen Klopp (Liverpool) in Julian Nagelsmann (Leipzig). Uefa bo ob tem podelila še kopico drugih priznanj, med drugim tudi za vratarja leta, kjer ob Neuerju in Keylorju Navasu(PSG) kandidira tudi slovenski reprezentant Jan Oblak (Atletico Madrid).

Ob tem pa bodo podelili še nagrade za igralko leta (Wendie Renard, Pernille Harder, Lucy Bronze), trenerja ženske ekipe, branilca, vezista in napadalca leta v ženski in moški konkurenci ter igralca leta v Evropski ligi. Ob tem bo posebno, predsedniško nagrado, dobil nekdanji nogometaš Didier Drogba, ki je največji pečat pustil pri Chelseaju. Gre za nagrado, ki jo Uefa vsako leto podeli nekomu izmed velikih nogometnih osebnosti za njihove izjemne dosežke, odličnost in osebnostne lastnosti, ki so za zgled. Uefa nagrado podeljuje od leta 1998, v času predsedovanja Aleksandra Čeferina so jo prejeli tudi nekdanji nogometni zvezdniki Francesco Totti, David Beckham in Eric Cantona.

V žrebu za Ligo prvakov pa bo tudi nekaj klubov s slovenskim pridihom: Atletico z Oblakom, Dinamo Kijev z Benjaminom Verbičem, Leipzig s Kevinom Kamplom, milanski Inter s Samirjem Handanovićem, Atalanta z Josipom Iličićem in Ferencvaros z Miho Blažičem.