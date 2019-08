Nocoj v Monaku žreb skupinskega dela in podelitev nagrad Uefe

Omenjeni klubi se med seboj ne morejo pomeriti, skupine bodo pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) izžrebali s po eno ekipo iz vsakega od štirih bobnov, ki so jih sestavili sodeč po klubskem koeficientu. Ker bo zagrebški Dinamo v tretjem in beograjska Crvena zvezda v četrtem bobnu, je možen tudi hrvaško-srbski spopad, če seveda Uefa v zadnjem hipu ne bo delegirala žreba. Klubi iz istih držav se v skupinskem delu sicer ne morejo pomeriti, že tradicionalno so ločene tudi ekipe iz Rusije in Ukrajine.

Skupinski del se s prvimi tekmami začenja 17. in 18 septembra, drugi krog bo 1. in 2. oktobra, tretji 22. in 23. oktobra, četrti 5. in 6. novembra, peti 26. in 27. novembra ter zadnji, šesti, 10. in 11. decembra. Pomemben del dogajanja v Monte Carlu bo tudi podelitev nagrad Uefe za najboljšega igralca in igralko minule sezone. Hrvaški vezist in član Real Madrida Luka Modrićbo gotovo dobil naslednika, saj se bodo za nagrado tokrat potegovali argentinski napadalec Lionel Messi(Barcelona), portugalski napadalec Cristiano Ronaldo(Juventus) in nizozemski branilec Virgil van Dijk(Liverpool). Izbrali bodo tudi najboljšega vratarja, vezista in napadalca minule sezone.

Žreb skupinskega dela Lige prvakov:

1. boben: Liverpool (Ang), Chelsea (Ang), Barcelona (Špa), Manchester City (Ang),

Juventus (Ita), Bayern (Nem), Paris Saint-Germain (Fra), Zenit (Rus);

2. boben: Real Madrid (Špa), Atletico Madrid (Špa), Borussia Dortmund (Nem), Napoli (Ita), Šahtar Doneck (Ukr), Tottenham (Ang), Ajax (Niz),

Benfica (Por);

3. boben: Lyon (Fra), Bayer Leverkusen (Nem), Salzburg (Avt), Olympiakos (Grč), Club Brugge (Bel), Valencia (Špa), Inter (Ita), Dinamo Zagreb (Hrv);

4. boben: Lokomotiva Moskva (Rus), Genk (Bel), Galatasaray (Tur), RB Leipzig (Nem), Slavia Praga (Ćeš), Crvena zvezda (Srb), Atalanta (Ita), Lille (Fra).

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C

SKUPINA D

SKUPINA E

SKUPINA F

SKUPINA G

SKUPINA H