Mbappe zrušil Barco in 'v hodu' še spisal zgodovino

Barcelona je imela na 265. el clasicu v vseh tekmovanjih pričakovano žogo več v posesti, a je bila pred kazenskim prostorom Reala premalo natančna pri podajah in strelih. Real je dobro ustavil pregovorno učinkovit Barcin napad, tudi sami pa so madridski nogometaši predvsem po hitrih protinapadih večkrat prišli v dober položaj pred vrati tekmeca.
Junak el clasica Kylian Mbappe je goste popeljal v vodstvo v 41. minuti, ko je izkoristil napako obrambe katalonskega velikana.
Francoz je nato v 87. minuti po hitrem protinapadu in podaji Eduarda Camavinge dosegel še drugi zadetek ter Realu zagotovil prestižno zmago na gostovanju. S tem je Mbappe dosegel svoj 100. gol v dresu Reala, za katerega je potreboval zgolj 116 tekem.
"To je bila ekipna zmaga. Junak je bila celotna ekipa, saj smo vedeli, da moramo odigrati zrelo tekmo. Imeli smo težke trenutke, a tudi obdobja, ko smo povsem prevladovali. Zmagati tukaj in ostati v boju za naslov je najpomembnejše. Pet zaporednih zmag? V Real Madridu to ne pomeni nič. To je klub, ki mora zmagovati na vsaki tekmi, in tega se držimo," je za španski časnik AS dejal Mbappe.
Francoski reprezentant še naprej potrjuje status enega najboljših nogometašev na svetu, z novim mejnikom pa se je vpisal tudi v zgodovino madridskega velikana.
Nogometaši Barcelone bodo morali v naslednjih slabih dveh mesecih igrati brez desnega bočnega nogometaša Xavija Esparta. Slednji si je ob porazu proti Realu iz Madrida (1:2) poškodoval vezi v desnem gležnju in bo z igrišč odsoten okoli sedem tednov, je na spletni strani sporočil katalonski velikan.
Barca slaba dva meseca brez Esparta
Nogometaši Barcelone bodo morali v naslednjih slabih dveh mesecih igrati brez desnega bočnega nogometaša Xavija Esparta. Slednji si je ob porazu proti Realu poškodoval vezi v desnem gležnju in bo z igrišč odsoten okoli sedem tednov, je na spletni strani sporočil katalonski velikan.
Trener blaugrane Hansi Flick je posledično za nekaj mesecev ostal brez pravega desnega bočnega nogometaša, potem ko je prav tako zaradi poškodbe gležnja odsoten tudi Jules Kounde.
Barcelona ima vse več težav s poškodovanimi obrambnimi nogometaši, saj sta poleg Esparta in Koundeja odsotna tudi Andreas Christensen in Eric Garcia, v napadalnem delu moštva pa Flick ne more računati na Danija Olma in Roonyja Bardghjija.
El Clasico je ime za nogometno tekmo med dvema največjima španskima kluboma, Real Madridom in FC Barcelono. To rivalstvo presega zgolj športne okvire, saj ima globoke zgodovinske, politične in kulturne korenine, ki odražajo napetosti med španskim centralizmom in katalonskim regionalizmom. Tekma velja za enega najbolj gledanih in prestižnih športnih dogodkov na svetu, ki vsakič znova pritegne milijone gledalcev.
Real Madrid je naziv 'kraljevi' (špansko 'Real') prejel leta 1920, ko mu je kralj Alfonz XIII. podelil naziv 'Real' in dovoljenje za uporabo kraljeve krone v svojem klubskem grbu. Ta naziv simbolizira zgodovinsko povezanost kluba z monarhijo in njegovo vlogo kot enega najbolj prepoznavnih simbolov španske prestolnice v svetu.
Eduardo Camavinga je francoski profesionalni nogometaš, ki igra za Real Madrid. Znan je po svoji izjemni vsestranskosti, saj lahko igra na položaju defenzivnega vezista, osrednjega vezista ali celo na položaju levega bočnega branilca. V ekipo prinaša veliko energije, taktično inteligenco in sposobnost hitrega prehoda iz obrambe v napad, zaradi česar je ključen člen madridskega moštva.
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