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Mbappe zrušil Barco in 'v hodu' še spisal zgodovino

Barcelona, 26. 10. 2026 14.33 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
M.J.
Kylian Mbappe

Nogometaši Reala iz Madrida so z dvema goloma Kyliana Mbappeja premagali Barcelono z 2:1 in ji po devetih zaporednih zmagah preprečili rekorden začetek sezone. Katalonci so si prizadevali priti do desetih zaporednih zmag, kar bi bila rekordna znamka na začetku sezone. Zdaj si rekord z devetimi delijo z ekipo Reala iz leta 1968. Francoz je dosegel pomemben mejnik v dresu kraljevega kluba.

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Barcelona je imela na 265. el clasicu v vseh tekmovanjih pričakovano žogo več v posesti, a je bila pred kazenskim prostorom Reala premalo natančna pri podajah in strelih. Real je dobro ustavil pregovorno učinkovit Barcin napad, tudi sami pa so madridski nogometaši predvsem po hitrih protinapadih večkrat prišli v dober položaj pred vrati tekmeca.

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Junak el clasica Kylian Mbappe je goste popeljal v vodstvo v 41. minuti, ko je izkoristil napako obrambe katalonskega velikana. 

Statistika El Clasica med Barcelono in madridskim Realom
Statistika El Clasica med Barcelono in madridskim Realom
FOTO: Sofascore.com

Francoz je nato v 87. minuti po hitrem protinapadu in podaji Eduarda Camavinge dosegel še drugi zadetek ter Realu zagotovil prestižno zmago na gostovanju. S tem je Mbappe dosegel svoj 100. gol v dresu Reala, za katerega je potreboval zgolj 116 tekem.

Kylian Mbappe je zabil dva gola na Camp Nouu.
Kylian Mbappe je zabil dva gola na Camp Nouu.
FOTO: AP

"To je bila ekipna zmaga. Junak je bila celotna ekipa, saj smo vedeli, da moramo odigrati zrelo tekmo. Imeli smo težke trenutke, a tudi obdobja, ko smo povsem prevladovali. Zmagati tukaj in ostati v boju za naslov je najpomembnejše. Pet zaporednih zmag? V Real Madridu to ne pomeni nič. To je klub, ki mora zmagovati na vsaki tekmi, in tega se držimo," je za španski časnik AS dejal Mbappe.

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Francoski reprezentant še naprej potrjuje status enega najboljših nogometašev na svetu, z novim mejnikom pa se je vpisal tudi v zgodovino madridskega velikana.

Nogometaši Barcelone bodo morali v naslednjih slabih dveh mesecih igrati brez desnega bočnega nogometaša Xavija Esparta. Slednji si je ob porazu proti Realu iz Madrida (1:2) poškodoval vezi v desnem gležnju in bo z igrišč odsoten okoli sedem tednov, je na spletni strani sporočil katalonski velikan.

Barca slaba dva meseca brez Esparta

Nogometaši Barcelone bodo morali v naslednjih slabih dveh mesecih igrati brez desnega bočnega nogometaša Xavija Esparta. Slednji si je ob porazu proti Realu poškodoval vezi v desnem gležnju in bo z igrišč odsoten okoli sedem tednov, je na spletni strani sporočil katalonski velikan.

Jose Mourinho in Hansi Flick
Jose Mourinho in Hansi Flick
FOTO: AP

Trener blaugrane Hansi Flick je posledično za nekaj mesecev ostal brez pravega desnega bočnega nogometaša, potem ko je prav tako zaradi poškodbe gležnja odsoten tudi Jules Kounde

Barcelona ima vse več težav s poškodovanimi obrambnimi nogometaši, saj sta poleg Esparta in Koundeja odsotna tudi Andreas Christensen in Eric Garcia, v napadalnem delu moštva pa Flick ne more računati na Danija Olma in Roonyja Bardghjija.

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Razlagalnik

El Clasico je ime za nogometno tekmo med dvema največjima španskima kluboma, Real Madridom in FC Barcelono. To rivalstvo presega zgolj športne okvire, saj ima globoke zgodovinske, politične in kulturne korenine, ki odražajo napetosti med španskim centralizmom in katalonskim regionalizmom. Tekma velja za enega najbolj gledanih in prestižnih športnih dogodkov na svetu, ki vsakič znova pritegne milijone gledalcev.

Real Madrid je naziv 'kraljevi' (špansko 'Real') prejel leta 1920, ko mu je kralj Alfonz XIII. podelil naziv 'Real' in dovoljenje za uporabo kraljeve krone v svojem klubskem grbu. Ta naziv simbolizira zgodovinsko povezanost kluba z monarhijo in njegovo vlogo kot enega najbolj prepoznavnih simbolov španske prestolnice v svetu.

Eduardo Camavinga je francoski profesionalni nogometaš, ki igra za Real Madrid. Znan je po svoji izjemni vsestranskosti, saj lahko igra na položaju defenzivnega vezista, osrednjega vezista ali celo na položaju levega bočnega branilca. V ekipo prinaša veliko energije, taktično inteligenco in sposobnost hitrega prehoda iz obrambe v napad, zaradi česar je ključen člen madridskega moštva.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI11

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Crazy_Horse
26. 10. 2026 16.25
v nekaj dneh psg in real izrešetala katalonsko kanto ahahahaha
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+1
1 0
cripstoned
26. 10. 2026 16.25
Cestitke ropaloni za 9.zaporednih zmag...koncno se je ekipa izenacnila z rekordom ekipe reala iz leta 1968 hahahaahha...to pa je dosezek
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+1
1 0
makz75
26. 10. 2026 16.00
hhaahh zabil?!?... enkrat je bil pač kantalaber od katerga se je odbila žoga...drugič pa je kamavinga naredil vse on pa je samo postavil nogo...
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+0
1 1
Uporabnik1838526
26. 10. 2026 15.42
Z parkiranim avtobusom pred 16, igra Reala🤮 brez jajc
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+1
3 2
SKTTSCN
26. 10. 2026 15.47
Raje se primi kuhanja, sport ni za tebe.
Odgovori
+0
1 1
Kolllerik
26. 10. 2026 15.36
Odvraten tip iz odvratnega kluba
Odgovori
+0
3 3
cripstoned
26. 10. 2026 16.27
A yamal?
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0 0
zapiramvamustaaa
26. 10. 2026 15.17
Najprej jih je Psg zbudil iz iluzije zdaj pa še Real sredi Katalonije.Yamal pa novi Fati.Že na svetovnem ga ni bilo nikjer zdej pa očitno nadaljuje z zatonom.
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-3
3 6
Virtom
26. 10. 2026 15.11
ZLATA ŽOGAAAAA MBAPPE!!!!
Odgovori
-3
3 6
SAKOSAKO
26. 10. 2026 15.10
Zrušil Barco???? Prvič ga je žoga zadela, drugič pa streljal na prazen gol!!!
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+4
6 2
MiLjBo
26. 10. 2026 14.59
Še en podrt mejnik Mbappeja...nič novega pravzaprav, fant je živa legenda.
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+1
5 4
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