Županja Liverpoola: Vedno bolj sem jezna, več zgodb slišim

Če so v Franciji prepričani, da so za kaos pred tekmo finala Lige prvakov med Liverpoolom in madridskim Realom krivi predvsem in samo navijači redsov, z Otoka prihaja povsem drugačno gledanje na situacijo. Medtem je županja Liverpoola Joanne Anderson kritizirala francosko policijo.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 04:34 audio-control-play-line Iz 24UR: Dan po finalu Lige prvakov 02:00 audio-control-play-line Iz 24UR: Odziv Čeferina po tekmi icon-chevron-left icon-chevron-right