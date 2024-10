Zvečer bodo nasprotniki, a Arteta nikoli ne bo pozabil svojega časa v PSG-ju

V francoski prestolnici je kljub mladosti odigral 53 tekem in dosegel pet zadetkov. PSG je takrat pod vodstvom francoskega trenerja Luisa Fernandeza zasedel deveto in četrto mesto v francoskem prvenstvu. Ne ravno vrhunski rezultati niso bili odraz ravni igralcev, ki so takrat zastopali zdaj serijske zmagovalce francoskega prvenstva.

Mikel Arteta je takrat vstopil v slačilnico z Gabrielom Heinzejem, Jay Jayem Okocho, Ronaldinhom, Nicolasom Anelko in Mauriziom Pochettinom. Mladi Bask je do omenjenih imen zagotovo čutil ogromno strahospoštovanje. Za nameček je svojo prvo tekmo v začetni enajsterici odigral na slovitem San Siru v obračunu Lige prvakov z zvezdniškim Milanom. "V tunelu (pred tekmo op. a.) sem pogledal okoli sebe in videl Silvia Berlusconija, Paula Maldinija, Andreja Ševčenka. Vrgli so me med leve," je o začetkih svoje članske kariere dejal Arteta.

Takrat je Artetina pot v prvo moštvo Barcelone bila polna preprek, ena od njih je bil tudi sedanji trener PSG-ja Luis Enrique, ki je v tistem času bil eden od glavnih zvezdnikov katalonskega moštva. V Parizu je na njegovem igralnem položaju bilo manj konkurence, zvezdnikov pa na drugih delih igrišča ni manjkalo. "Ko sem prišel tja je Luis Fernandez verjel vame. To potrebuješ, nekoga, ki ti bo dal priložnost. Vedno mu bom hvaležen. Navdihnila sta me tudi Pochettino in Heinze. Vedno sta bila ob meni in me vodila pri vsem kar sem moral početi v svojem profesionalnem življenju," je o svojem času pri PSG-ju dejal Arteta. "To je bila izkušnja, ki bo za vedno ostala z menoj. To me je oblikovalo kot igralca in v meni zbudila željo, da postanem trener. Varovali so me kot sina. To je bilo popolno okolje," je s hvalami na račun nekdanjih soigralcev in delodajalcev nadaljeval Arteta.