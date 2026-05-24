Zveneč prestop: Sara Agrež odhaja na Otok

Sara Agrež se bo novim soigralkam uradno pridružila 1. julija. V Liverpool prihaja po uspešnem dveinpolletnem obdobju pri Kölnu. V sezoni 2025/26 je bila pomemben člen ekipe, saj je začela 23 od 26 ligaških tekem. Sara Agrež ima pomembno vlogo tudi v reprezentanci, za katero je debitirala junija 2019. Do danes je zbrala 57 nastopov.

Agrež je svojo nogometno pot začela v NK Žalec, nato pa igrala za ŽNK Rudar Škale, ŽNK Radomlje in ŽNK Pomurje. Leta 2019 se je preselila v Nemčijo, kjer je najprej oblekla dres Turbine Potsdam. Pozneje je 25-letna Slovenka igrala še za Wolfsburg, januarja 2024 pa se je preselila v Köln.

Letos se je v angleško ligo preselila tudi Zara Kramžar, ki je okrepila Everton, mestnega tekmeca Liverpoola.