Zveneč prestop: Sara Agrež odhaja na Otok

Liverpool, 24. 05. 2026 06.00 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Sara Agrež

Članska reprezentantka Sara Agrež bo kariero nadaljevala v Angliji. 25-letna osrednja branilka bo po izteku pogodbe z nemškim Kölnom okrepila Liverpool FC Women. Za slovensko reprezentanco je do zdaj zbrala 57 nastopov.

Sara Agrež se bo novim soigralkam uradno pridružila 1. julija. V Liverpool prihaja po uspešnem dveinpolletnem obdobju pri Kölnu. V sezoni 2025/26 je bila pomemben člen ekipe, saj je začela 23 od 26 ligaških tekem. Sara Agrež ima pomembno vlogo tudi v reprezentanci, za katero je debitirala junija 2019. Do danes je zbrala 57 nastopov.

Agrež je svojo nogometno pot začela v NK Žalec, nato pa igrala za ŽNK Rudar Škale, ŽNK Radomlje in ŽNK Pomurje. Leta 2019 se je preselila v Nemčijo, kjer je najprej oblekla dres Turbine Potsdam. Pozneje je 25-letna Slovenka igrala še za Wolfsburg, januarja 2024 pa se je preselila v Köln.

Letos se je v angleško ligo preselila tudi Zara Kramžar, ki je okrepila Everton, mestnega tekmeca Liverpoola.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

