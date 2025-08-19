Zvezda in Pafos pred vrati nogometnega raja: komu prednost pred povratno tekmo?

Beograjsko Crveno zvezdo Timija Maxa Elšnika le še korak loči od uvrstitve v laskavo nogometno Ligo prvakov. Rdeče-belim na zadnji oviri "stoji" ciprski prvak Pafos. Srbi so v boju za play off Lige prvakov izločili poljsko ekipo Lech Poznan, Ciprčani pa kijevski Dinamo. Prenos obračuna iz Beograda od 20.45 na Kanalu A in VOYO.

Crvena zvezda - Pafos FOTO: Kanal A icon-expand

Crvena zvezda, v zadnjih letih brez prave konkurence v srbskem klubskem nogometu, je bila v dosedanjem delu kvalifikacij za preboj v elitno Ligo prvakov prepričljiva. A zadnji korak za preboj med nogometno melito bo bržkone najbolj zahteven. Ciprski Pafos morda na prvi pogled in na papirju ne ponuja razloga za preveliko skrb, a tudi Ciprčni so v kvalifikacijah pokazali in dokazali, da so zasluženo le še korak pred rajem. Prva tekma v Beogradu seveda ne bo odločilna v boju za preboj v LP, bo pa že marsikaj nakazala ...

Timi Max Elšnik na tekmi proti Lechu iz Poznana. FOTO: Profimedia icon-expand

"Spoštujemo tekmece, bili so odlični v dosedanjem delu evropske sezone, še posebej dobri in prepričljivi pa so bili na zadnjem obračunu proti kijevskemu Dinamu. Če so preskočili Dinamo, potem gotovo nekaj imajo," je za Blic razpredal Zvezdin vezist Mirko Ivanić, ki pričakuje tekmo z manj goli, a visoko napetostjo. Vložek je namreč ogromen ...

"Ne verjamem, da bodo Ciprčani igrali odprto. Gotovo bodo pragmatični in preudarni, mi pa enostavno moramo izkoristiti prednost domačega terena in armado naših zvestih in glasnih navijačev," je nadaljeval Ivanić, ki je prepričan, da se bo kljub vsemu vse odločalo na otoku ... "Za nas bi bila dobrodošla kakršna koli zmaga. Tudi najtesnejša. Četudi ne bomo prišli do rezultatske prednosti, bomo še naprej verjeli v skupno napredovanje. Pričakujem boj do zadnjega atoma moči," je za Blic še dodal Ivanić.

Mislav Oršić FOTO: AP icon-expand

Tabor Pafosa: Kotel Marakane nas ne bo prestrašil

Ne bi bili prvi, ki bi se "podelali" pred vselej noro atmosfero na "zloglasni" Marakani, a v taboru ciprskih prvakov so prepričani, da ne bodo pokleknili pred sovražno atmosfero na tem največjem stadionu na Balkanu. "Poznam vzdušje. Ne bom igral prvič v Beogradu. Seveda zelo spoštujem Zvezdo, vem kaj ta klub pomeni na Balkanu in zavedam se, da imajo kontinuiteto v Ligi prvakov. Večjo kot mi," je za Sportske novosti obračun v Beogradu napovedal hrvaški reprezentant Mislav Oršić.

"Nismo prišli z belo zastavo. Če se nam bom ponudila priložnosti, bomo vzeli še kaj več, a osnovna želja je, da ne izgubimo. Potem bo izhodišče za obračun na Cipri prevej boljše," je Sportskim novostim še zaupal hrvaški reprezentant, nekdanji dolgoletni član Dinama. "Če sem malce vizionarski, potem napovedujem rezultat 1:1. To bi bil za nas odličen dosežek, toda ne bomo se bali zmagati," je zaključil Mislav Oršić.

Kdo so neposredni udeleženci LP?

V ligaški del Lige prvakov so že uvrščeni PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter Milano, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid Jana Oblaka, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Totenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lizbona, Olympiacos, Slavia Praga, Marseille, Monaco, Galatasaray, Union St. Gilloise, Athletic Bilbao in Newcastle. Pari zadnjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov:

Ferencvaros - Qarabag

Crvena zvezda - Pafos

Bodö/Glimt - Sturm Gradec

Celtic - Kairat Almaty

Basel - Koebenhavn

Fenerbhače - Benfica

Rangers - Club Brugge