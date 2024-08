'Zvezda je dominantno moštvo na domačih tleh. Kljub temu ima pomanjkljivosti'

"Zvezda je dominantno moštvo na domačih tleh in je navajena zmagovati. Kljub temu pa ima pomanjkljivosti. To, da v domačem prvenstvu ne izgubljajo, ne igra pomembne vloge. Dovolj dobro poznamo njihovo moštvo, prilagajajo se svojim nasprotnikom. Optimistični smo," se izziva ne boji Kjetil Knutsen.

Zvezda je na uradnih tekmah zadnjič izgubila decembra lani, od takrat pa v domačih tekmovanjih na 26 tekmah 23-krat zmagala in trikrat remizirala. Aktualni norveški prvaki pa po 19 tekmah v državnem prvenstvu s petimi točkami prednosti na vrhu korakajo proti novemu naslovu. Njihov trener verjame v svoje varovance.

"Crvena zvezda je zbrala zelo dobre posameznike, ki imajo mednarodne izkušnje. Veliko reprezentantov in napadalnih nogometašev je. Ne želim omenjati enega ali dveh, saj vem, da bomo srečali številne kakovostne tekmece. Mi smo dobro pripravljeni na to," svoje nasprotnike pred prvim obračunom playoffa kvalifikacij hvali trener Bodo/Glimta Kjetil Knutsen .

Bodo/Glimt ima v svojem moštvu zgolj dva tuja nogometaša, eden od njiju je slovenski krilni napadalec Nino Žugelj , na katerega Knutsen sicer resno računa, na domačem obračunu z Zvezdo pa zaradi težav s poškodbo žal ne bo na voljo svojemu trenerju. Pred obračunom se je naš novinar Božidar Bulat v pogovoru z nekdanjim nogometašem Brava in Maribora dotaknil možnosti njegovega kluba za zgodovinsko prvo uvrstitev v skupinski del Lige prvakov.

Tekma bo odigrana na severu Norveške pred približno 8000 navijači na stadionu Aspmyra. Na povratnem obračunu v Beogradu bodo Norvežani soočeni s slovito Marakano, ki sprejme 53.000 navijačev. "Vedno je bolje igrati pred 50.000 navijači, kljub temu pa sem ponosen, da smo domačini na Aspmyri. Imamo 8000 navijačev in zelo se veselim njihovega prihoda. Veseli smo tudi, da bomo gostovali na zgodovinski Marakani," o vzdušju, ki jih bo pričakalo v Beogradu, pravi Knutsen.

"Pred dvema letoma smo igrali z Dinamom in izpadli po podaljških in zdaj je spet nova lepa priložnost, da se uspemo uvrstiti v Ligo prvakov. V dobri formi smo in ne čutimo pritiska. Dobro organizirana ekipa smo. Vsak ve, kaj mora početi na terenu. Hkrati pa imamo veliko igralcev z individualno kakovostjo, ki lahko odločijo tekmo," je pred domačo tekmo optimističen Žugelj.

Pri Crveni zvezdi so se letos okrepili z dvema slovenskima reprezentantoma. Iz Olimpije se je v Beograd preselil Timi Max Elšnik, v zadnjih dneh pa je v Beograd iz Rusije prispel tudi branilec Vanja Drkušić. "Že pred žrebom sem se pogovarjal z Vanjo o možnostih, da dobimo Zvezdo. Mislim, da bosta to dve lepi tekmi," se obračuna z rojakoma veseli Žugelj. Prenos na Kanalu A in VOYO se začne ob 20.45.